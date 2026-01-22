Operativ Projektledare till Solvinkeln Fastigheter
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Har du en gedigen bakgrund inom byggproduktion och vill ta ett helhetsansvar i ett expansivt bolag? Vi söker dig som kombinerar teknisk expertis med ett affärsmässigt driv för att leda våra bostadsprojekt från start till överlämning.
Om Solvinkeln Fastigheter
Solvinkeln Fastigheter är en modern och entreprenörsdriven bostadsutvecklare med fokus på eleganta, hållbara och prisvärda hem i Stockholmsregionen. Genom att äga hela kedjan - från markförvärv till färdigställande - och arbeta med en slimmad, effektiv organisation, kan vi leverera premiumboenden med hög standard som grundutförande.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en Operativ Projektledare som vill vara med och forma vår framtida organisation och säkerställa högsta kvalitet i våra projekt.
Rollen och ansvarsområden
Som Operativ Projektledare har du det övergripande ansvaret för genomförandet av våra nyproduktionsprojekt, främst radhus och parhus i Huddinge-området. Rollen kräver en person som trivs med att växla mellan strategisk planering och operativ ledning på plats på byggarbetsplatsen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Produktionsstyrning: Leda och samordna den dagliga driften samt styra underentreprenörer mot uppsatta mål.
Tid, Kvalitet & Ekonomi: Säkerställa att projekten levereras enligt tidsplan och uppfyller våra höga kvalitetskrav samt budgetramar.
Logistik & Planering: Proaktivt planera resurs- och materialflöden för att säkerställa en oavbruten produktionskedja.
Myndighetskontakt: Ansvara för dialog med kommun och myndigheter, inklusive startbesked, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
Kund- & Eftermarknad: Ansvara för besiktningar och en professionell överlämning till våra slutkunder.Publiceringsdatum2026-01-22Profil
Vi söker en trygg och prestigelös ledare med en praktisk grundförståelse för byggprocessens alla skeden. Du har sannolikt börjat din karriär inom ett hantverksyrke och därefter vidareutvecklats till arbetsledare eller projektledare. Du är en person som inger förtroende, fattar beslut baserat på kunskap och har förmågan att ställa krav på samarbetspartners.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet från byggproduktion, företrädesvis inom nyproduktion av bostäder.
Stark byggteknisk kompetens och god vana av att tolka ritningar och konstruktionsunderlag.
Erfarenhet av att självständigt driva projekt och styra underentreprenörer på totalentreprenad.
Flytande svenska i tal och skrift samt innehav av B-körkort.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann: Du lämnar inget åt slumpen och har en naturlig blick för detaljer som påverkar slutresultatet.
Drivande och lösningsorienterad: Du trivs i ett högt tempo och har förmågan att hantera oförutsedda utmaningar med lugn och handlingskraft.
Kommunikativ ledare: Du är rak och tydlig i din kommunikation och bygger goda relationer med såväl kollegor som entreprenörer och myndigheter.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en nyckelroll i ett bolag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både projekt och arbetssätt. Hos oss får du arbeta med högkvalitativa produkter och vara en del av ett team som värdesätter engagemang, yrkesstolthet och effektivitet. Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv och erbjuder en stimulerande miljö för din fortsatta utveckling.
Placering: Utgångspunkt från vårt kontor i Eriksberg (Norsborg) samt projektplacering i Huddinge. Lön: Marknadsmässig lön och förmåner efter erfarenhet.Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Solvinkeln Fastigheter med Lynqa. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mischell på mischell@lynqa.se
.
