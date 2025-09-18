Operativ projektledare till globalt företag
2025-09-18
Stockholm
Vill du kombinera teknisk insikt med ledarskap och kundkontakt? Vill du få en nyckelroll i att hjälpa företag snabbt tillbaka till normal drift efter en skada? Då är det dig vi söker som operativ projektledare till vårt team i Stockholm!
AREPA är ett spännande globalt företag som arbetar inom ett brett spektrum av teknisk skadeservice. Vi startar upp, servar, underhåller, rengör och reparerar teknisk utrustning efter skador orsakade bland annat av brand, vatten eller föroreningar. Vi hjälper bland annat företag inom vindkraft, transport och övrig industrier, vi är även en del av den gröna omställningen.". AREPA har kontor i Sverige och Norge samt huvudkontor i Danmark.
Läs mer om AREPA här: https://www.arepa.se/
Som operativ projektledare hos AREPA får du ansvar för hela projektförloppet - från första kundkontakt och insats på skadeplatsen till att projektet är avslutat och rapporterat. Rollen är både operativ och strategisk, och du kommer att hantera följande uppgifter:
Leda och koordinera projekt från start till slut, inklusive planering, tid, budget och rapportering
Vara primär kontaktperson för kunden och säkerställa tydlig, professionell kommunikation
Representera AREPA på skadeplatsen och säkerställa kvalitet och säkerhet i arbetet
Ta fram lösningsförslag till kunder, leverantörer och försäkringsbolag
Bidra till nya affärsmöjligheter och långsiktiga kunderelationer
Dela kunskap och erfarenheter i vårt kontinuerliga förbättringsarbete
Avsluta projekt strukturerat med professionell rapportering och korrekt fakturering
Tjänsten innebär cirka 100 resdagar per år, främst i Sverige och Norden.
Vi söker dig som är en erfaren och engagerad operativ projektledare med förmåga att ta ansvar och skapa struktur och förtroende. Din bakgrund kan vara bred - kanske kommer du från ett produktionsföretag, ett tekniskt konsultföretag eller har arbetat som servicetekniker eller ingenjör. Det är en fördel om du har erfarenhet av tekniska projekt och/eller serviceintensiva branscher.
Vi lägger vikt vid att du har:
Förmåga att analysera komplexa situationer och fatta snabba beslut
Förståelse för affärer och kundvärde
Starka kommunikativa färdigheter, både skriftligt och muntligt
Samarbetsförmåga och förmåga att skapa starka relationer
Goda IT-kunskaper (MS Office, digitala system)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort är ett krav.
AREPA erbjuder dig ett arbete där du gör verklig skillnad. När våra kunder befinner sig i en akut situation är du samarbetspartnern som hjälper dem tillbaka till en fungerande vardag.
Hos AREPA får du:
Ett ansvarsfullt och varierat arbete i ett internationellt företag
Spännande och utmanande projekt i nära samarbete med kunder och kollegor
En arbetsplats med stark gemenskap och korta beslutsvägar
Möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar i en global koncern i tillväxt
Arbetsplats är AREPAs kontor i Saltsjö-Boo, Stockholm, varifrån uppdraget bedrivs. Tjänsten är på heltid och tillsätts snarast möjligt.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Mikael Lundahl, Commercial & Sales Manager, på telefon (+46 (0)70 617 05 22) eller mail (mil@arepa.se
) för ytterligare information om tjänsten.
Kandidater kommer att kallas till intervju löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
