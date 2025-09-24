Operativ produktionsteknisk chef till Power Transformers
Hitachi Energy Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2025-09-24
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Möjligheten
Power Transformers växer, vill vara en del i vår expansion.
Vi söker dig som är en engagerad och motiverad ledare som vill vara med och driva förbättringar samt leda och delta i utvecklingsprojekt för att förbättra effektivitet, kvalitet och säkerhet.
Du kommer att spela en nyckelroll i att identifiera förbättringsområden, implementera tekniska lösningar och stödja produktionen i det dagliga arbetet.
Du kommer att ingå i ett fantastiskt team med gott kamratskap som hjälper varandra och ser till att ta fram det bästa av varandras kunskap och erfarenhet.
Hur du kommer att påverka
Du kommer att vara en engagerad och motiverande ledare som utvecklar och stöttar ditt team av produktionstekniker.
Du säkerställer teknisk kapacitet, optimerar processer och intern logistik.
Du kommer att leda och delta i utvecklingsprojekt för att förbättra effektivitet, kvalitet och säkerhet.
Aktivt delta i nya investeringar och strategiska projekt.
Du kommer att leda teamet genom planering samt genomföra och följa upp installationer av nya maskiner, utrustning och verktyg.
Rollen innefattar ett nära samarbete med produktionsledare, produktionschefer samt kvalitets-, underhålls- och R&D team.
Din bakgrund
Du har en ingenjörsexamen eller annan relevant motsvarande yrkeserfarenhet.
Du är en strukturerad och driven ledare med mycket god kommunikationsförmåga och du har ett tekniskt intresse.
Det är meriterande med dokumenterad ledarskapserfarenhet samt arbetslivserfarenhet av produktionsteknik.
Du talar och skriver obehindrat i svenska och engelska.
Du är en prestigelös person som trivs med att samarbeta och bidra till att utveckla ditt team. I rollen är du en naturlig del av teamet - du leder, stöttar och uppmuntrar andra samtidigt som du bidrar till att skapa sammanhållning. Du har en social förmåga, är strukturerad och har ett organiserat arbetssätt.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
Rekryterande chef Sofie Jansson, sofie.jansson@hitachienergy.com
, svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9524414