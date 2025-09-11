Operativ Planerare | Saab | Huskvarna
2025-09-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Är du en erfaren operativ planerare med stark initiativförmåga och god kommunikationsförmåga? Vi på Jefferson Wells söker dig som vill ta nästa steg i karriären och arbeta som operativ planerare hos vår kund Saab i Huskvarna. I rollen får du möjlighet att arbeta med planering, koordinering och förbättringsarbete i en teknisk miljö med högt tempo. Välkommen med din ansökan till detta spännande konsultuppdrag!
Ort: Huskvarna
Start: 1 december 2025
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 31 juli 2026
Om jobbet som operativ planerare:
Som operativ planerare hos Saab kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att service- och reparationsarbeten planeras, prioriteras och genomförs effektivt. Du arbetar nära både tekniker och kunder och ansvarar för att koordinera arbetsorder, kommunicera leveranstider och förbättra logistiska flöden. Rollen kräver god förståelse för ERP-system och ett strukturerat arbetssätt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Offerera reparationer och uppgraderingar enligt prislista, ramavtal eller SLA.
* Koordinera och prioritera arbetsorder till servicetekniker.
* Administrera reparationsorder i ERP från förfrågan till leverans.
* Kommunicera leveranstider och prioriteringar med kunder.
* Planera arbetsuppgifter och fördela arbete till servicetekniker.
* Ta fram fakturaspecifikationer till kund och ekonomiavdelning.
* Arbeta aktivt med förbättringar av logistiska flöden och arbetssätt i ERP.
Den vi söker:
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom operativ planering och som trivs med att ta ansvar, leda kommunikation och strukturera både din egen och andras arbetsdag. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Vi ser gärna att du har:
* Flera års erfarenhet inom operativ planering eller liknande område.
* Förmåga att ta initiativ och driva förbättringsarbete.
* Kommunikativt ledarskap och god samarbetsförmåga.
* Förmåga att hantera och planera tid och arbetsbelastning för dig själv och andra.
* Erfarenhet av att arbeta i ERP-system,
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
