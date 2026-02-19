Operativ medarbetare inom Flytt & Fastighetsservice
2026-02-19
Praktiskt lagda medarbetare sökes - varierande roll inom flytt, städ & fastighetsservice
Fiks Bemanning & Rekrytering söker nu engagerade medarbetare till uppdrag hos vår kund.
Kort om kunden
Vår kund är ett väletablerat tjänsteföretag som grundades 1999 och idag har cirka 30 anställda. De levererar tjänster inom flytt, lokalvård, magasinering samt fastighetsservice och yttre skötsel till både privata och offentliga kunder.
Företaget präglas av ordning och reda, daglig styrning och stark yrkesstolthet - man håller tider, tar ansvar och gör jobbet ordentligt.
Om rollen
Detta är en operativ och varierande tjänst där arbetsuppgifterna växlar mellan:
Flyttuppdrag
Städning/lokalvård
Yttre skötsel och fastighetsservice
Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs med att arbeta med kroppen, hålla tempo och leverera kvalitet tillsammans med ditt team.
Krav
B-körkort (manuell växellåda)
God fysisk form
Punktlig, pålitlig och ansvarstagande
Förmåga att arbeta i team och följa instruktioner
Kan ta egna initiativ när det behövs
Svenska är inget krav
Erfarenhet är inget krav - introduktion och intern upplärning erbjuds
Meriterande
Erfarenhet inom flytt, städ eller fastighetsskötsel
Servicekänsla och gott kundbemötande
Vi söker dig som
Har rätt inställning och stark arbetsmoral. Här värderas arbetsvilja, ansvar och laganda högre än ett perfekt CV.
Lön enligt kollektivavtal
För dig utan erfarenhet utgår grundlön
Introduktion och intern utbildning ingår
Om verksamheten
Fiks Group AB erbjuder bemanning och rekrytering till våra kunder och samarbetspartners. Fiks skall upplevas som en naturlig medarbetare när behov av personal uppstår. Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå alla uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.
Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet. Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.
Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i ALMEGA.
Vi har funnits sedan 1997 i Eskilstuna men bemannar och rekryterar vart än behovet i Sverige uppstår. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiks Group AB
(org.nr 556660-4095) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753305