Operativ medarbetare inom Flytt & Fastighetsservice

Fiks Group AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-02-19


Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fiks Group AB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar, Köping eller i hela Sverige

Praktiskt lagda medarbetare sökes - varierande roll inom flytt, städ & fastighetsservice

Fiks Bemanning & Rekrytering söker nu engagerade medarbetare till uppdrag hos vår kund.

Kort om kunden

Vår kund är ett väletablerat tjänsteföretag som grundades 1999 och idag har cirka 30 anställda. De levererar tjänster inom flytt, lokalvård, magasinering samt fastighetsservice och yttre skötsel till både privata och offentliga kunder.

Företaget präglas av ordning och reda, daglig styrning och stark yrkesstolthet - man håller tider, tar ansvar och gör jobbet ordentligt.

Om rollen

Detta är en operativ och varierande tjänst där arbetsuppgifterna växlar mellan:

Flyttuppdrag

Städning/lokalvård

Yttre skötsel och fastighetsservice

Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs med att arbeta med kroppen, hålla tempo och leverera kvalitet tillsammans med ditt team.

Krav

B-körkort (manuell växellåda)

God fysisk form

Punktlig, pålitlig och ansvarstagande

Förmåga att arbeta i team och följa instruktioner

Kan ta egna initiativ när det behövs

Svenska är inget krav
Erfarenhet är inget krav - introduktion och intern upplärning erbjuds

Meriterande

Erfarenhet inom flytt, städ eller fastighetsskötsel

Servicekänsla och gott kundbemötande

Vi söker dig som

Har rätt inställning och stark arbetsmoral. Här värderas arbetsvilja, ansvar och laganda högre än ett perfekt CV.

Publiceringsdatum
2026-02-19

Övrig information
Lön enligt kollektivavtal

För dig utan erfarenhet utgår grundlön

Introduktion och intern utbildning ingår

Om verksamheten

Fiks Group AB erbjuder bemanning och rekrytering till våra kunder och samarbetspartners. Fiks skall upplevas som en naturlig medarbetare när behov av personal uppstår. Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå alla uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.

Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet. Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.

Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i ALMEGA.

Vi har funnits sedan 1997 i Eskilstuna men bemannar och rekryterar vart än behovet i Sverige uppstår.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fiks Group AB (org.nr 556660-4095)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9753305

Prenumerera på jobb från Fiks Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fiks Group AB: