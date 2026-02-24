Operativ marknadsförare med kreativ spets
Serviceföretaget Pima AB / Marknadsföringsjobb / Södertälje Visa alla marknadsföringsjobb i Södertälje
2026-02-24
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serviceföretaget Pima AB i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.
Du vet den där känslan när ett inlägg verkligen landar eller en kampanj faktiskt
konverterar? Det är den vi jobbar för varje dag hos PIMA Gruppen.
Nu söker vi dig
som vill vara med och skapa den.
Om tjänsten som marknadsförare på PIMA Gruppen
PIMA Gruppen är en växande koncern med två starka varumärken, Städpulsen och PIMA.
Vi söker nu en operativ och självgående marknadsförare som vill ta ett stort ansvar
och bli en självklar del av vår marknadsavdelning under en föräldraledighet.
Det här är rollen för dig som trivs med att ta helhetsansvar, från första idé till uppföljd
publicering. Du är självgående, strukturerad och levererar konsekvent med hög kvalitet.
Du ingår i en marknadsavdelning på fyra personer där ni samarbetar tätt, delar på ansvaret
och stöttar varandra. Du driver dina egna leveranser självständigt, men jobbar aldrig ensam,
här finns kollegor att bolla med och en tydlig struktur att luta dig mot.
I din tjänst arbetar du med båda våra varumärken parallellt, vilket kräver förmåga att hålla
isär tonalitet, målgrupp och visuell identitet. Rollen är ett vikariat på 80 % under cirka 12
månader, med placering på vårt huvudkontor i Södertälje Moraberg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för den operativa marknadsföringen inom PIMA Gruppen och driver leveranser
för varumärkena Städpulsen och PIMA. Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Sociala medier: Planera, skapa och publicera veckovis innehåll för båda varumärkena.
Följa upp KPI:er varje vecka och löpande optimera Meta-annonser.
E-mail marketing: Skapa och producera e-mailkampanjer, arbeta med segmentering och
sätta upp mailsekvenser i HubSpot och MailerLite. Följa upp statistik och optimera utskick.
Samarbeta med kundtjänst vid kampanjer.
Grafisk produktion: Ta fram och uppdatera kampanjmaterial, säljmaterial och mässmaterial
och alltid i linje med respektive varumärkes grafiska profil. Säkerställa att allt material håller
hög visuell nivå.
Innehållsproduktion: Planera, filma och redigera video- och bildmaterial från mässor och
events. Anpassa material till rätt format per kanal.
Kampanjarbete Operativt genomföra kampanjer för Städpulsen och PIMA. Projektleda
mindre marknadsinsatser från brief till uppföljning och säkerställa leverans enligt plan.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Minst 1-2 års erfarenhet av operativ marknadsföring
Van att driva projekt från idé till leverans utan mikrostyrning
Erfarenhet av grafisk produktion (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop)
Erfarenhet av videoproduktion och redigering (Final Cut Pro, Premiere Pro eller
motsvarande)
Erfarenhet av Meta Business Manager
Erfarenhet av e-mailverktyg (MailerLite eller motsvarande)
God förståelse för B2B- och B2C-marknadsföring
Strukturerad, noggrann och van att arbeta mot deadlines
Erfarenhet av videoproduktion
Utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av HubSpot eller motsvarande säljverktyg
Erfarenhet av CRM-system (Tengella eller liknande)
Erfarenhet av att arbeta med flera varumärken inom samma koncern
Erfarenhet av utbildningsproduktion
Universitetsutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknandeKvalifikationer
Vi ser gärna att du:
Är van att arbeta självständigt och ta fullt ansvar för din leverans
Trivs i en roll som kombinerar kreativt hantverk med struktur och planering
Har erfarenhet av att arbeta med flera varumärken eller projekt parallellt
Är kommunikativ - visuellt, skriftligt och muntligt
Är lösningsorienterad och behåller kvaliteten även när det är mycket på gångAnställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat 80 %
Omfattning: Ca 12 månader
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Södertälje Moraberg (kombination av på plats och distans)
Semester: Obetald semester under vecka 29-32 under 2026
(marknadsavdelningen är stängd under denna period Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serviceföretaget Pima AB
(org.nr 556464-5520) Arbetsplats
Pima Jobbnummer
9761396