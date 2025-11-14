Operativ ledare som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Lund
, Höör
, Perstorp
, Hässleholm
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som operativ ledare ett meningsfullt arbete. I rollen som operativ ledare ansvarar du för institutionsövergripande samordning och arbetsledning av det löpande arbetet utanför kontorstid, på kvällar och nätter, i syfte att främja en trygg vård- och arbetsmiljö. Du vägleder och stärker dina kollegor i arbetet och säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Konkret innebär det bland annat att du ansvarar för incidentledning vid larmsituationer och vidtar nödvändiga åtgärder efter inträffad incident. Du förmedlar uppmärksammade brister och avsteg från rutiner till berörda chefer. Du upprättar och uppdaterar säkerhetsbedömningar samt fattar beslut om tvångsåtgärder enligt LVU, LSU och LVM i enlighet med SiS arbets- och delegationsordning.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Du har en vilja och förmåga att agera utifrån gällande beslut, riktlinjer och policys. Du har en helhetssyn och agerar utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera på ett effektivt sätt.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt som lägst tvåårig yrkeshögskola (behandlingspedagog) tillsammans med erfarenhet av arbete inom SiS eller liknande verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att leda, prioritera och samordna en arbetsgrupp.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är fördelad på dag- kväll och natt.
Sista ansökningsdag är 4 december
Vi kommer hålla intervjuer löpande
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Facklig företrädare Saco-S
Tiara Larsson tiara.larsson@stat-inst.se 010-453 3017 Jobbnummer
9606370