Operativ ledare som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse
2025-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Klarälvsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att ta emot pojkar med ett utökat behov av psykiatriska insatser. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som operativ ledare ett meningsfullt arbete. I rollen som operativ ledare ansvarar du för institutionsövergripande samordning och arbetsledning av det löpande arbetet utanför kontorstid, på kvällar och nätter, i syfte att främja en trygg vård- och arbetsmiljö. Du vägleder och stärker dina kollegor i arbetet och säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Konkret innebär det bland annat att du ansvarar för incidentledning vid larmsituationer och vidtar nödvändiga åtgärder efter inträffad incident. Du förmedlar uppmärksammade brister och avsteg från rutiner till berörda chefer. Du upprättar och uppdaterar säkerhetsbedömningar samt fattar beslut om tvångsåtgärder enligt LVU, LSU och LVM i enlighet med SiS arbets- och delegationsordning.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Du har en vilja och förmåga att agera utifrån gällande beslut, riktlinjer och policys. Du har en helhetssyn och agerar utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera på ett effektivt sätt.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt som lägst tvåårig yrkeshögskola (behandlingspedagog) tillsammans med erfarenhet av arbete inom SiS eller liknande verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att leda, prioritera och samordna en arbetsgrupp.
• Körkort med behörighet B
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är fördelad på dag- kväll och natt.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
