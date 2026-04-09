Operativ ledare SiS LVM hem Runnagården
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som operativ ledare ett meningsfullt arbete. Vi utökar nu och söker en femte operativ ledare för att förstärka teamet och kunna bemanna dygnet runt.
I rollen som operativ ledare ansvarar du för institutionsövergripande samordning och arbetsledning av det löpande arbetet utanför kontorstid, på kvällar, nätter och helger, i syfte att främja en trygg vård- och arbetsmiljö. Var femte vecka arbetar man dagtid och arbetet kan då bestå av exempelvis, hantering av personliga tillhörigheter, utfärdande av myndighetskort, drogförebyggande arbet med mera.
Du vägleder och stärker dina kollegor i arbetet och säkerställer att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål. Konkret innebär det bland annat att du ansvarar för incidentledning vid larmsituationer och vidtar nödvändiga åtgärder efter inträffad incident. Du förmedlar uppmärksammade brister och avsteg från rutiner till berörda chefer. Du upprättar och uppdaterar säkerhetsbedömningar samt fattar beslut om tvångsåtgärder enligt LVU, LSU och LVM i enlighet med SiS arbets- och delegationsordning.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en stabil person som behåller lugnet även i stressade situationer. Du har en vilja och förmåga att agera utifrån gällande beslut, riktlinjer och policys. Du har en helhetssyn och agerar utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du strukturerad i ditt arbete och har en god förmåga att planera och prioritera på ett effektivt sätt.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt som lägst tvåårig yrkeshögskola (behandlingspedagog) tillsammans med erfarenhet av arbete inom SiS eller liknande verksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• God förmåga att leda, prioritera och samordna en arbetsgrupp och det är en fördel om du arbetat i arbetsledande funktion.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är fördelad på dag- kväll och natt, samt två av fem helger.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
