Operativ ledare - med utvecklingsmöjlighet
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-06-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Redo att ta nästa steg – och göra skillnad på riktigt?
Nu söker vi dig som vill kliva in i en nyckelroll där du får stort förtroende från dag ett och chansen att växa snabbt tillsammans med verksamheten.
Hos MCA blir du en central spelare i ett sammansvetsat team där tempo, ansvar och vilja att utvecklas går hand i hand.
Och när vintern slår till är du den som får det att hända – med ansvar för att koordinera snöröjningen, leda teamet och säkerställa att allt flyter när det behövs som mest. Här får du en roll där du verkligen märker skillnaden av ditt arbete – varje dag, året runt.
MCA är ett etablerat bolag inom drift, underhåll och markanläggning med stark lokal förankring och långsiktiga kundrelationer. Teamet är präglas av hög yrkesstolthet, nära samarbete och korta beslutsvägar. Läs gärna mer på https://www.mcaab.se/Arbetsuppgifter
Som operativ ledare får du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet inom drift, underhåll och markanläggning. Du arbetar nära både teamet och verksamheten i stort, och ges möjlighet att successivt ta ett större ansvar över tid.
Du driver arbetet framåt genom tydlig planering, struktur och närvaro i projekten. Kalkylering och uppföljning är en naturlig del av rollen, liksom dialogen med både kunder och medarbetare.
Under vinterhalvåret växlar verksamheten upp ytterligare, då snöröjningen tar stor plats och omkring 100 resurser behöver samordnas.
Här har du en nyckelroll i att koordinera resurser, prioritera rätt och leda arbetet så att leveransen fungerar – även när förutsättningarna snabbt förändras.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ansvar med ett tydligt utvecklingsperspektiv och på sikt ta ett större helhetsgrepp om verksamheten.Profil
Vi söker dig som vill framåt och som är redo att ta nästa steg i din utveckling. Du behöver inte kunna allt från start, men du har rätt inställning, driv och vilja att växa in i rollen.
Som person är du engagerad, nyfiken och gillar att ta ansvar. Du har ett lugn i ditt sätt och förmågan att skapa struktur även när tempot är högt. Samtidigt har du en naturlig fallenhet för att planera, prioritera och se helheten i arbetet.
Du trivs i en roll där du får leda och koordinera andra, bygga relationer och få saker att hända i praktiken. Och när det krävs – som under intensiva vinterperioder – kliver du fram och tar ledarskapet med tydlighet och trygghet.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar MCA Entreprenad med Clockwork bemanning & rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Pernilla Antonsson på 0733-51 27 49 eller pernilla.antonsson@clwork.se
Urval sker löpande, dock med sista ansökningsdag den 12/7-26, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Tierprondellen 10 (visa karta
)
815 35 TIERP Arbetsplats
MCA Entreprenad Uppland AB Kontakt
Pernilla Antonsson pernilla.antonsson@clwork.se +46 73 351 27 49 Jobbnummer
9978134