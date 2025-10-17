Operativ lageradministratör | Klippan | Heltid
Manpower AB / Lagerjobb / Klippan Visa alla lagerjobb i Klippan
2025-10-17
Är du en driven och engagerad person med truckkort och intresse för logistik? Har du jobbat inom lager tidigare och vill jobba både operativt och administrativt? Då har vi jobbet för dig! Vi på Manpower söker nu en operativ lageradministratör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Klippan. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos vår kund i Klippan.
Om jobbet som operativ lageradministratör
I rollen som operativ lageradministratör börjar du med att arbeta som stationsarbetare för att lära dig hela lagerflödet. Därefter får du utbildning för att ta ansvar för dokumentation och administrativa uppgifter kopplade till lagerverksamheten där du kommer fortsätta jobba både på lagret men även med andra mer administrativa uppgifter. Du arbetar både fysiskt och systematiskt, och blir en viktig del av ett samarbetsinriktat team.
Övrig information
Ort: Klippan
Uppdragsstart: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och trivs med att kombinera praktiska uppgifter med administrativa ansvar. Du är flexibel, social och har god samarbetsförmåga. Du har ledaregenskaper och är van vid att ta ansvar. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, och har god fysik för att klara ett aktivt arbete.
Krav för tjänsten
* Truckkort A1-4 och B1-4
* Lagererfarenhet
* Fullständig gymnasieexamen
* Körkort och tillgång till bil
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska
* God fysik
Meriterande
* Tidigare arbetat som teamleader inom lager
* Erfarenhet av att arbeta i olika system
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
