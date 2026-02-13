Operativ Kundtjänstchef
Sveba-Dahlén AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-02-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveba-Dahlén AB i Borås
Operativ Kundtjänstchef till Sveba Dahlen
Vill du leda ett kundtjänstteam på en spännande förändringsresa och vara med och skapa branschens bästa kundupplevelse? Sveba Dahlen söker nu en Operativ Kundtjänstchef som vill kombinera operativt arbete med tydligt ledarskap och utveckling av processer, arbetssätt och kundresan.
Om rollen
Den operativa kundtjänstchefen ansvarar för den dagliga driften av kundtjänsten och säkerställer hög kvalitet i kundbemötande, service och ärendehantering. Rollen är 100 % operativ och innebär nära samarbete med teamet, samtidigt som du driver förbättringar som stärker kundnöjdhet, effektivitet och arbetsmiljö. Du rapporterar till CCO och blir en central del av Sveba Dahlens fortsatta utveckling .
Huvudsakliga ansvarsområden
• Leda och säkerställa den dagliga driften av kundtjänsten
• Ansvara för bemanning, schemaläggning och resursplanering
• Följa upp inflöde, svarstider, ärendehantering och kvalitet
• Hantera eskalerade och komplexa kundärenden
• Säkerställa att rutiner, processer och arbetssätt följs
• Följa upp kundnöjdhet och identifiera förbättringsområden
• Utveckla arbetssätt, rutiner och flöden för ökad effektivitet
• Vara en positiv ambassadör för varumärket
• Personalansvar för kundtjänstteamet
Om teamet
Kundtjänsten består av sex medarbetare med bred kompetens inom kundservice, export, leverantörskontakter och support till både svenska och internationella säljare.
Vem vi söker
Du är en driven och affärsfokuserad ledare som trivs i en operativ roll där du både arbetar hands-on och utvecklar teamet. Du brinner för kundnöjdhet och förbättring av den. Du är också strukturerad, självgående och energisk - och du motiveras av att vara en nyckelperson i vår förändringsresa.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Minst 3-5 års erfarenhet från kundtjänst eller serviceverksamhet
• Minst 2 års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
• God systemvana (Microsoft 365, CRM, ärendehantering m.m.)
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet från tekniskt tillverkande bolag
• Erfarenhet av förbättrings- eller förändringsarbete
• Språkkunskaper i tyska eller spanska
• Ledarskapsutbildning
Utvecklingsmöjligheter
Sveba Dahlen är en del av Middleby - en internationell koncern med stora utvecklingsmöjligheter. Vi satsar aktivt på ledarskap genom vår interna ledarstege och erbjuder goda möjligheter att växa i rollen.
Anställningsvillkor
Tjänst: Operativ Kundtjänstchef
Omfattning: Heltid
Tillträde: 1 april eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till oss senast den 2026-03-06. Vi kommer att intervjua löpande, och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR ansvarig Mira Vartiainen, mira.vartiainen@sveba.com
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: mira.vartiainen@sveba.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveba-Dahlén AB
(org.nr 556081-9350), https://www.sveba-dahlen.se/sv
Industrivägen 8 (visa karta
)
513 82 FRISTAD Arbetsplats
Sveba-Dahlen AB Kontakt
HR
Mira Vartiainen mira.vartiainen@sveba.com Jobbnummer
9740720