Operativ Koordinator- Catering, Karolinska Sjukhuset Solna
2025-08-21
Vill du ha ett omväxlande och aktivt arbete där du får kombinera service, planering och operativt ansvar? Har du erfarenhet av catering och brinner för att skapa goda kundupplevelser? Då kan det vara dig vi söker!
Coor söker nu en engagerad och strukturerad Operativ koordinator till cateringverksamheten vid Restaurang Livet på Karolinska sjukhuset i Solna. I denna roll kombinerar du det operativa arbetet med service och leveranser med ansvar för planering, administration och samordning. Det är ett stort sjukhusområde - så du får räkna med många steg varje dag! Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är stabil arbetsgivare som har en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas under dagtid med schysta arbetsvillkor.
Om rollenSom Operativ koordinator är du navet i vår cateringverksamhet. Du leder och fördelar det dagliga arbetet, har tät kontakt med köket, hanterar beställningar och ser till att våra leveranser fungerar smidigt från start till mål. Tjänsten innebär både fysiskt arbete och administrativa uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Planera, organisera och koordinera catering och evenemang
- Ta emot och registrera beställningar, samt kommunicera dem till köket
- Säkerställa att leveranser sker i rätt tid och till rätt plats
- Leverera catering och ansvara för dukning samt avdukning
- Hantera fakturering och övrig administration kopplat till beställningar
- Bemanna i dialog med restaurangchef
- Vid behov täcka upp vid frånvaro på andra avdelningar
Vi söker dig som:
- Har tidigare erfarenhet av liknande roll inom catering, restaurang eller event
- Är serviceinriktad, lösningsorienterad och gillar att arbeta i högt tempo
- Är strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera
- Har ledaregenskaper och kan motivera och engagera ett team
- Har ett öga för detaljer och det visuella - du vet hur mat ska presenteras!
- Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
- Trivs med att arbeta fysiskt och är inte rädd för att ta i
- Har B-körkort
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Publicering sdatum2025-08-21Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Månd-fred 6-15 (kan variera), helgarbete kan förekomma
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester samt vid anställning utför även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Platschef Jennie Skog, jennie.skog@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
