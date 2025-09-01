Operativ koordinator i Polisområde Dalarna
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Dalarna är ett av tre polisområden i region Bergslagen med huvudsäte i Falun. Det geografiska området sträcker sig över 15 kommuner. Polisområde Dalarna är indelat i tre lokalpolisområden: Borlänge, Falun och Mora. På polisområdesnivå finns en utredningssektion samt ett kansli beläget i Falun.
Områdeskansliets uppgift är att stödja områdesledningen med operativ koordinering, förvaltning och uppföljning av verksamheten. Kansliet samordnar sakfrågor, stödjer verksamhetsgrenar och polisområdet i stort. Vi söker nu två operativa koordinatorer som vill vara med och planera och samordna den operativa verksamheten i polisområdet. Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Polisområdets brottsbekämpande verksamheten ska inriktas och samordnas. Den operativa koordinatorn har en central roll i att stödja polisområdeschefen i att leda den brottsbekämpande verksamheten. Dels genom att leda arbetet i polisområdets driftcenter men även i samverkan med lokalpolisområdeschefer och deras operativa koordinatorer. Uppdraget inkluderar att bedriva ledning i både ett kort men även längre tidsperspektiv inom eget polisområde men även i samverkan inom polisregionen eller annan regional/nationell verksamhet.
Den operativa koordinatorns övergripande uppgift är att säkerställa att den brottsbekämpande verksamheten får effekt och når uppsatta mål genom att:
• Leda brottsbekämpning på operativ ledningsnivå.
• Leda genom att inrikta, planera/samordna och följa upp verksamheten i alla tidsskalor.
• Samverka med andra polisområden, lokalpolisområden, sektioner och enheter utifrån behov och ansvarsområde.
• Säkerställa att den brottsbekämpande verksamheten följs upp och identifiera effekten av utfört arbete.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• polisexamen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
• ett antal års polisiär erfarenhet.
• god förståelse för den brottsbekämpande verksamheten
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av arbetsledning eller projektledning som arbetsgivaren bedömer som relevant och tillräcklig.
• minst 6 månaders erfarenhet av utredningsarbete och lagföring
• erfarenhet av operativ ledning, exempelvis stabsarbete
• erfarenhet av operativ planering
• genomfört utbildningen ledning grund
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som känner ansvar för helheten, har god personlig mognad och kan arbeta med både långsiktig planering samt fatta snabba beslut under tidspress. Du är flexibel och trivs i en roll där du kan behöva skifta fokus och arbeta lösningsfokuserat. Du är trygg med att arbeta självständigt inom givna ramar men har också en förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med olika typer av människor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Falun
Arbetstid: Veckoplanerat arbete, 5:2.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Operativ koordinator
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
