Operativ Inköpare till X Shore!
Professionals Nord Linköping AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nyköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nyköping
2026-06-30
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X Shore är ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar helt elektriska båtar med fokus på hållbarhet, innovation och modern skandinavisk design. Företaget grundades 2016 och har som mål att förändra båtbranschen genom fossilfri, tyst och högpresterande elektrisk båtteknik. X Shore erbjuder båtar för både privatpersoner och professionella aktörer och arbetar för att minska utsläpp, buller och miljöpåverkan till sjöss. Genom ny teknik, smart design och hållbara material vill X Shore bidra till framtidens båtliv.
Vill du arbeta i en bred och varierad inköpsroll där du får ta stort eget ansvar och vara med och säkerställa att verksamheten fungerar varje dag? Trivs du i en roll där du har många kontaktytor, löser problem och driver frågor hela vägen i mål? Då kan rollen som Operativ Inköpare hos X Shore vara nästa steg för dig.
Professionals Nord söker för X Shores räkning en Operativ Inköpare till deras verksamhet i Nyköping. Här blir du en del av ett engagerat team där du får en viktig roll i att säkerställa materialförsörjningen och bidra till effektiva inköpsprocesser i en innovativ och högteknologisk produktionsmiljö.
Om X Shore och tjänsten
X Shore är ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar helt elektriska båtar med fokus på innovation, hållbarhet och kvalitet. Som Operativ Inköpare ansvarar du för både direkt och indirekt inköp och har en central roll i att säkerställa att material, produkter och tjänster finns på plats när de behövs. Du arbetar nära produktion, teknik och övriga delar av verksamheten i en roll där initiativförmåga, samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt är avgörande.
Det här är en roll för dig som trivs med att lösa problem, ta initiativ och driva frågor hela vägen i mål. Om en leverans blir försenad eller en produkt inte finns tillgänglig nöjer du dig inte med att skicka ett mejl – du tar kontakt, följer upp och hittar alternativa lösningar.
På sikt finns goda möjligheter att utvecklas inom logistik, transportplanering och distribution.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
(mailto:amanda.sanden@pn.se
).
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för operativt inköp av material, komponenter och verksamhetsrelaterade produkter.
Säkerställa att produktionen har rätt material på plats i rätt tid.
Hantera inköp av exempelvis arbetskläder, verktyg, förbrukningsmaterial och tjänster.
Ha löpande kontakt med leverantörer via telefon och mejl samt följa upp leveranser och avvikelser.
Hantera kommersiella frågor och enklare förhandlingar kring priser, MOQ, frakter och emballage.
Samarbeta nära produktion och andra interna funktioner för att säkerställa ett effektivt materialflöde.
Bidra till att utveckla rutiner, arbetssätt och processer i en verksamhet som fortsätter att växa.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt inköp, materialplanering eller supply chain, gärna från tillverkande industri eller annan produktionsnära verksamhet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av inköp eller leverantörskontakter.
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna Microsoft Dynamics 365 eller liknande ERP-system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Handlingskraftig och lösningsorienterad.
Serviceinriktad och trivs med många kontaktytor.
Självständig och initiativtagande.
En person som gärna tar tag i det som behöver göras och driver arbetet framåt.
Bekväm i en mindre organisation där tempot är högt och där man hjälps åt över funktionsgränserna.
Hos X Shore får du arbeta i en entreprenöriell miljö där beslutsvägarna är korta och där du får möjlighet att påverka, utvecklas och växa tillsammans med verksamheten.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Stad: Nyköping
Arbetstider: Dagtid
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Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://xshore.com/
611 45 NYKÖPING Arbetsplats
Fortivo Operations AB (X Shore) Kontakt
Konsultchef
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se +460708781167 Jobbnummer
9984763