Operativ Inköpare till Västra Småland
2026-03-16
Operativ Inköpare sökes till konsultuppdrag i Västra Småland via TNG.
Är du en operativ Inköpare som trivs nära verksamheten och vill bidra till en stabil och effektiv varuförsörjning? Nu söker TNG en Inköpare till ett konsultuppdrag hos vår kund i Västra Småland. I rollen arbetar du brett med operativt inköp, uppföljning av leverantörer, prognoser och sortimentsanalys för att säkerställa rätt produkter i rätt tid och till rätt kostnad. Du samarbetar nära funktioner som försäljning, lager och produktansvariga och bidrar till att utveckla arbetssätt inom inköp och varuförsörjning. Uppdraget startar relativt omgående men senast i mitten av april och pågår cirka 3-4 månader, med god möjlighet till förlängning.
Ditt anställningserbjudande
I den här rollen får du möjlighet att arbeta verksamhetsnära i ett företag där inköpsfunktionen har en viktig roll i den dagliga affären. Du arbetar i en organisation som befinner sig i förändring med högt tempo, korta beslutsvägar och en familjär kultur där samarbete och ansvarstagande är centralt.
Som Inköpare får du bidra till att säkerställa god tillgänglighet i sortimentet genom strukturerat inköpsarbete och kontinuerlig uppföljning av leveranser och leverantörer. Rollen innebär också möjlighet att till viss del arbeta med analys av sortiment och inköpsparametrar samt att bidra till förbättringar i processer och arbetssätt.
Du blir anställd som konsult hos TNG och arbetar på uppdrag hos vår kund i Västra Småland. Uppdraget ger dig god möjlighet att snabbt komma in i en viktig roll och bidra med din kompetens i ett bolag i framåtdrivande utveckling.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Ansvara för operativt inköp av tilldelat sortiment
Bevaka inköpsorder och säkerställa leveranser i rätt tid och kvalitet
Arbeta med prognoser och uppdatera beställningspunkter
Genomföra sortimentsanalyser baserat på nyckeltal som servicegrad och lageromsättning
Säkerställa korrekt artikeldata och inköpsparametrar i affärssystem
Kommunicera brister i varuförsörjningen till relevanta interna funktioner
Följa upp leverantörer och genomföra leverantörsutvärderingar
Hantera leveransrelaterade reklamationer
Delta i inköpsprojekt och förbättringsinitiativ
Vid behov arbeta med importrelaterade frågor såsom tullhantering
Du blir anställd av TNG och arbetar som konsult hos vår kund i Västra Småland. Uppdraget startar snarast men senast mitten av april och beräknas pågå i cirka 3-4 månader, med god chans till förlängning. Uppdraget kan utföras på deltid alternativ heltid.
Du rapporterar till VD och arbetar nära ett mindre inköpsteam. Rollen är huvudsakligen operativ och innebär samarbete med flera interna funktioner såsom försäljning, produkt och lager.
Arbetstiderna är dagtid, cirka 08-17 med flex. Möjlighet till hybridarbete finns också någon dag per vecka och sker efter överenskommelse.
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt inköpsarbete och som trivs i en roll där struktur, kvalitet och affärsmässighet är viktiga delar av arbetet. Du har eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet och har arbetat åtminstone några år med inköp i en liknande roll. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom handel eller tillverkande verksamhet, men det är inget absolut krav.
Du har god systemvana och är bekväm med att arbeta i affärssystem samt i Excel. Erfarenhet av Jeeves eller liknande ERP-system är meriterande, liksom erfarenhet av importrelaterade frågor såsom exempelvis tullhantering.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
411 01 GÖTEBORG
Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se +46708888411
