Operativ inköpare till Upphandlingsenheten
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du arbeta nära verksamheten och ta ett självständigt ansvar för kommunens operativa inköp? Nu söker vi en erfaren operativ inköpare till Upphandlingsenheten i Upplands-Bro kommun.
Om rollen
Som operativ inköpare ansvarar du för att självständigt driva och genomföra direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar i nära samverkan med verksamheten. Du fungerar som ett kvalificerat stöd i inköpsfrågor och säkerställer att inköp genomförs affärsmässigt och i enlighet med LOU.
Du hanterar avtal operativt i kommunens avtalskatalog (Kommers) och säkerställer att avtal är korrekt registrerade, uppdaterade och tillgängliga.
Du arbetar nära verksamheten, fångar upp behov och bidrar till struktur och kvalitet i inköpsarbetet. Rollen innebär samverkan med upphandlare och avtalscontroller, där du bidrar i det operativa arbetet medan uppföljning och analys drivs i andra roller.
I din roll som operativ inköpare kommer du bland annat arbeta med:
Självständigt genomföra direktupphandlingar
Genomföra förnyade konkurrensutsättningar (FKU) inom ramavtal
Vara kvalificerat stöd till verksamheten i inköps- och upphandlingsfrågor
Ansvara för operativ avtalshantering i avtalskatalogen
Hantera inkommande ärenden via funktionsbrevlåda
Planera och genomföra utbildningar och workshops inom direktupphandling
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer
Du har ett tydligt ansvar gentemot ett eller flera kontor där du:
är första kontakt i inköps- och upphandlingsfrågor
arbetar proaktivt med att förstå behov
bidrar till struktur och kvalitet i verksamhetens inköp
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning för tjänsten
Dokumenterad erfarenhet av operativt inköpsarbete, gärna inom offentlig sektor
Erfarenhet av att självständigt genomföra direktupphandlingar
Erfarenhet av att genomföra förnyade konkurrensutsättningar (FKU)
God kunskap om LOU/LUF och dess tillämpning i praktiken
Erfarenhet av att arbeta nära verksamhet och ge kvalificerat stöd
Förmåga att driva flera upphandlingar parallellt på ett strukturerat sätt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kommun eller annan politiskt styrd organisation
Erfarenhet av Kommers eller liknande system
Erfarenhet av att hålla utbildningar inom inköp eller upphandling
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är trygg i din roll och van att arbeta självständigt. Du tar ansvar, driver arbetet framåt och har förmåga att prioritera i en operativ vardag med högt tempo. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 17 maj 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Upplands-Bro kommun
