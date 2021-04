Operativ inköpare till tillverkande företag i Uppland - ValueOne AB - Inköpar- och marknadsjobb i Tierp

ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Tierp2021-04-07ValueOne söker en operativ inköpare för ett konsultuppdrag hos ett tillverkande företag i Uppland. Uppdraget varar i 6-9 månader med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutat uppdrag.Om rollenDetta är en produktionsnära roll där du kommer att arbeta med operativt inköp och till viss del planering.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Operativt inköp av indirekt material till produktionsverksamheten. Planera och frisläppa ordrar mot leverantörer, leveransbevaka och säkerställa att godsmottagningsprocessen fungerar.Hantera fakturaavvikelser.Operativ hantering av reklamationer.Bidra med input till förbättringsarbete.Erfarenhet och kompetensVi söker en erfaren operativ inköpare med minst två års erfarenhet av operativt inköp, helst med en eftergymnasial utbildning inom logistik eller liknande, det är dock ej ett krav. Vi ser gärna att du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta med affärssystem. Du är stresstålig och har inga problem att hantera flera parallella processer samtidigt. Rollen som spindel i nätet är som klippt och skuren för dig och du gillar att ha många kontakter både externt och internt. Vidare har du goda kommunikativa färdigheter och ett stort intresse för förbättringsarbete.2021-04-07Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/. Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdragen är du välkommen att kontakta Olof Widmark på telefon: 070-786 80 99.ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt utveckling av företags supply chain verksamheter vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.Varaktighet, arbetstidHeltid Tidsbegränsat uppdragMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-06-06Valueone AB5677216