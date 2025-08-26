Operativ inköpare till teknikbolag!
Har du ett skarpt öga för detaljer, trivs i en roll med många kontaktytor och vill vara med och påverka inköpsfunktionen i teknikdrivna projekt? Då kan detta vara din nästa utmaning! Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som Operativ Inköpare kommer du att vara en nyckelspelare i att säkra rätt material, tjänster och produkter för skräddarsydda tekniklösningar. Du kommer att arbeta nära leverantörer och interna avdelningar för att säkerställa effektiva och kostnadseffektiva inköp.
Du kommer att ingå i ett kompetent team bestående av inköpare, konstruktörer, logistiker och montörer, där du får möjlighet att ta ett helhetsansvar för inköpsfunktionen i utvalda projekt.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsplats med möjlighet till personlig och professionell utveckling
• E viktig del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och effektivitet.
Dina arbetsuppgifter
• Ställa ut anbudsförfrågningar, hantera offerter och genomföra utvärderingar
• Utföra kostnadsanalyser och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar
• Lägga beställningar, leveransbevaka och säkerställa rätt leverans i rätt tid
• Upprätthålla och utveckla affärsrelationer med leverantörer
• Driva och delta i tvärfunktionella team
• Vara kontaktperson för leveransprojekt och bidra till helheten
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
• Har flera års erfarenhet av operativt inköpsarbete
• Är bekväm med att göra kommersiella bedömningar och har vana att utveckla affärsrelationer
• Har god datorvana och arbetar obehindrat i Officepaketet
• Kommunicerar flytande på både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Produktkännedom inom militär verksamhet
• Förmåga att snabbt sätta dig in i ny kunskap och sprida den vidare
• En stark kommunikativ förmåga och vana att bygga nätverk
• Ett lösningsorienterat och affärsmässigt arbetssätt
Som person är du:
• Prestigelös, självgående och initiativtagande
• Kommunikativ och strukturerad
• En naturlig lagspelare med hög ansvarskänsla
• Flexibel och van att arbeta i ett föränderligt projektklimat
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
