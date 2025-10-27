Operativ inköpare till Siemens Energy
Företagspresentation Till en av våra kunder, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Operativ inköpare för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med god möjlighet till förlängning. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som operativ inköpare ansvarar du för att anskaffa gasturbindetaljer från externa leverantörer till interna kunder. Du utvecklar också ditt köpområde för att skapa en hållbar och effektiv leveranskedja.I rollen kommer du att:
• Säkerställa att beställningar och leveranser sker i rätt tid och enligt avtal, i nära samarbete med våra strategiska inköpare.
• Ha ett starkt fokus på kundbehov och arbeta för att lösa problem både på kort och lång sikt.
• Driva utveckling inom ditt arbetsområde genom att ifrågasätta och föreslå förbättringar.
• Kommunicera och hantera avvikelser i leveranskedjan, vilket innebär många kontakter både internt och externt.
Arbetet är ibland intensivt och kräver flexibilitet, engagemang och en förmåga att hantera varierande arbetsbelastning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantering av inköpsbeställningar och fakturor.
• Leveransbevakning och uppföljning.
• Leda leverantörsmöten för att säkerställa löpande leveranser.
• Leverantörsutveckling och materialplanering.
• Kommunicera och återkoppla till både kunder och leverantörer.
• Arbeta med process- och förbättringsutveckling.
Din profil Vi söker dig som har:
• En utbildning inom inköp eller logistik (t.ex. ekonomi, industriell ekonomi).
• En drivande och utåtriktad personlighet med god samarbetsförmåga.
• En medvetenhet om vikten av att leveranser sker i tid och med rätt kvalitet.
• Förmåga att hantera stress och högt ställda krav på flexibilitet, utan att tappa fokus.
• Ett strukturerat arbetssätt för att lösa problem och utveckla ditt område.
• Intresse för att utmana befintliga arbetssätt och bidra till förbättringsarbete.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
MeriterandeDet är en fördel om du har erfarenhet av inköpsarbete och goda kunskaper i SAP och Excel, särskilt inom material- och logistikhantering.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Alexandra Linder070 727 49 79alexandra.linder@unikresurs.se
