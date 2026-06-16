Operativ inköpare till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Finspång
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Uppdraget som operativ inköpare hos Siemens Energy innebär i första hand ansvar för att anskaffa gasturbindetaljer från externa leverantörer till interna kunder, som till största delen finns i den egna verkstaden. Rollen omfattar även att utveckla det egna köpområdet för att säkerställa en effektiv och robust försörjningskedja.
Som operativ inköpare ansvarar man för beställningar och leveranser från leverantörer enligt de avtal som de strategiska inköparna har förhandlat fram. Rollen kräver ett nära samarbete med interna kunder och ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa att leveranser sker i rätt tid. Arbetet innebär att kontinuerligt ifrågasätta och utveckla sitt ansvarsområde samt att arbeta aktivt med problemlösning på både kort och lång sikt.
Detta innebär frekvent kommunikation kring avvikelser i leveranskedjan och många kontaktytor, både internt inom organisationen och externt mot leverantörer. Arbetet kan periodvis vara intensivt och ställer krav på flexibilitet vad gäller både arbetsbelastning och engagemang.
Ansvarsområden för inköparen innefattar bland annat:
Hantering av inköpsbeställningar och fakturor
Leveransbevakning
Driva och leda leverantörsmöten för löpande leveranser
Leverantörsutveckling
Materialplanering
Kommunikation och återkoppling till kunder och leverantörer
ProcessutvecklingProfil
Vi söker dig som har en utbildning inom inköp eller logistik, exempelvis inom ekonomi eller industriell ekonomi, och som trivs i en roll med många kontaktytor. Du är utåtriktad, drivande och samarbetar lika obehindrat med leverantörer som med interna funktioner.
Du har en god förståelse för vikten av att leveranser sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Rollen ställer krav på att du kan hantera perioder med högt tempo och höga krav på flexibilitet, utan att tappa struktur eller fokus. När avvikelser uppstår tar du tag i dem direkt, arbetar lösningsorienterat och strukturerat samt analyserar och utvecklar ditt ansvarsområde över tid. Du är inte rädd för att ifrågasätta befintliga arbetssätt och ser förbättringsarbete som en naturlig del av det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har god samarbetsförmåga och trivs i en kommunikativ roll
Är stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt
Arbetar strukturerat med problemlösning och uppföljning
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med inköp samt har goda kunskaper i SAP och Excel, särskilt kopplat till material- och logistikflöden.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
alt. 011-19 94 64 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7920240-2055866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9966448