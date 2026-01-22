Operativ Inköpare till Saab i Solna
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker nu en Operativ Inköpare till Saab, en global ledare inom försvars-, flyg- och säkerhetslösningar. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Poolia, på uppdrag hos Saab i Solna. Uppdraget förväntas starta omgående och initialt pågå fram till den 30 juni. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Operativ Inköpare i detta uppdrag ansvarar du för att säkerställa leveranser av planerade behov till produktionen, med stort fokus på projekt. Du kommer att arbeta i ett team som hanterar inköp av material för prototyper och mindre serietillverkning med tekniskt komplexa lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Inköp av material och tjänster utifrån planerade behov
• Uppföljning av leveranser genom nära dialog med leverantörer och interna kunder
• Framtagning av kostnadsuppskattningar
• Bygga och underhålla leverantörsrelationer
• Bidra till flödesoptimering och processutveckling
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom supply chain eller inköp, gärna som operativ inköpare med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du trivs i en dynamisk produktionsmiljö och har god förståelse för vilka faktorer som påverkar inköpsprocessen.
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, kommunikativ och lösningsorienterad, med förmåga att driva arbetet självständigt. Vidare är du är prestigelös, ansvarstagande och har en positiv inställning. Saab genomgår just nu en organisationsförändring, vilket kräver att du är flexibel och trivs i en miljö där inte alla processer är helt satta.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Asplund julia.asplund@poolia.se Jobbnummer
9699985