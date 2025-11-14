Operativ Inköpare Till Saab I Solna
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-11-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av operativt inköp och vill arbeta nära produktionen i en dynamisk projektmiljö? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Operativ inköpare till vår kund SAAB i Solna. I denna roll blir du en nyckelperson för att säkerställa materialflöden och leveransprecision till avancerad produktion. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Solna
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Långsiktigt konsultuppdrag
Om rollen
Som operativ inköpare hos SAAB ansvarar du för att säkerställa leveranser av planerade behov till produktionen, som präglas av stort projektfokus. Du blir en del av ett team som köper material till både prototyper och serieproduktion av tekniskt komplexa lösningar. Rollen ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och samarbete - både internt och med leverantörer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
* Inköp av material och tjänster utifrån planerade behov
* Orderläggning och leveransbevakning
* Ta fram kostnadsestimat
* Utveckla leverantörers KPI:er och genomföra rotorsaksanalyser vid sena leveranser
* Ge löpande återkoppling till projektledare och följa upp leverantörer
* Hantera avvikelserapporter (NCR)
* I vissa fall genomföra prisförhandlingar
* Optimera flöden
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är prestigelös, lösningsorienterad och har förmågan att agera snabbt utan att tappa fokus på målet. Du är ansvarstagande, proaktiv och har en positiv inställning. Du har god förståelse för vad som styr inköp i en supply chain-miljö och kan självständigt driva leverantörsaktiviteter för att säkerställa leveransprecision.
Vi ser gärna att du har:
* Flerårig erfarenhet inom operativt inköp
* God förståelse för inköpsprocesser i produktionsmiljö
* Förmåga att analysera och följa upp leverantörers prestation
* Starka kommunikativa färdigheter och god samarbetsförmåga
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2025-11-14Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9c281ceb-2795-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Julia Höglund julia.hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9605833