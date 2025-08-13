Operativ inköpare till Lundgrens Sverige AB
SJR in Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en driven och strukturerad inköpare med ett tekniskt intresse? Då kan detta vara rollen för dig! Vi söker en Operativ inköpare till Lundgrens Sverige AB, en av Sveriges ledande experter inom industriförnödenheter såsom slangar, slangtillbehör och gummi. Här blir du en del av ett stabilt företag med lång erfarenhet och en kultur där samarbete och utveckling står i fokus.
Tjänsten är på heltid med placering på huvudkontoret i Sisjön, Göteborg och vi söker dig som är redo att börja så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Som operativ inköpare arbetar du tillsammans med kunniga kollegor som stöttar varandra och bidrar till en positiv arbetskultur. Din roll är varierande och ansvarsfull och du driver självständigt inköpsprocessen för specifika produktområden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Genomföra produktinköp och följa upp orderbekräftelser samt leveranser.
• Säkerställa produktkvalitet och korrekt information i affärssystemet.
• Aktiv kontakt med leverantörer för prisuppdateringar och kvalitetssäkring.
• Stötta säljteamet med produktinformation och leveranstider.
• Hantera administration kopplad till kampanjer och erbjudanden.
• Utvärdera och följa upp leverantörer för att optimera inköpsprocessen.
I rollen har du många kontaktytor, både internt med kollegor och externt med leverantörer. Rollen kräver en proaktiv och serviceinriktad inställning samt en förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med relevant utbildning inom logistik eller inköp och ett par års erfarenhet från en inköpsroll. Det är meriterande om du har praktisk bakgrund inom industri, produktion, verkstad eller liknande. Du är bekväm med att använda olika affärssystem och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, framåt och relationsskapande. Du har ett analytiskt och organiserat arbetssätt, trivs att arbeta mot mål och deadlines och har ett affärstänk med dig i det du gör. Vidare ser vi att du är driven och nyfiken med en stark vilja att lära och utvecklas. Ett genuint tekniskt intresse är avgörande för att du ska känna dig hemma och trivas i rollen hos Lundgrens!Om företaget
Lundgrens Sverige AB startade 1949 i Göteborg och är ledande grossist inom områdena flödesteknik och industrigummi. De representerar några av världens ledande tillverkare och kan lagerföra och erbjuda marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, transmissioner, gummi, hydraulik, packningsmaterial, O-ringar och radialtätningar. Från Malmö till Luleå kan vi förse återförsäljare och svensk industri med produkter som förbättrar produktiviteten och stärker konkurrenskraften. Vår organisation bygger på närhet, spetskompetens och snabba beslut genom att vara lyhörda för kundens behov. Företaget ägs av Beijer Tech som är en del av börsnoterade Beijer Alma. Lundgrens har ca 125 anställda, omsätter ca 380 MSEK och är uppdelat på sju kontor över hela Sverige.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofia Erikson på 070-471 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-Goteborg-2.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1438". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Sofia Erikson sofia.erikson@sjr.se +46 70 471 59 07 Jobbnummer
9456854