Operativ inköpare till kund i Västerås
2025-11-10
Vi på Libera söker för vår kunds räkning en operativ inköpare till deras verksamhet i Västerås.
Uppdraget
Som operativ inköpare blir du en viktig del av inköpsteamet och arbetar nära produktion, konstruktion, logistik och kvalitetsavdelning. Ditt ansvar sträcker sig genom hela inköpsprocessen, från orderläggning till uppföljning. Du bidrar aktivt till att rätt material finns på plats i rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet. Du har en central roll i att bygga och vårda relationer med leverantörer och att förebygga bristsituationer.
Vanliga arbetsuppgifter kan till exempel vara att:
Lägga inköpsorder, bevaka leveranser och hantera fakturor
Uppdatera artikeldata i affärssystem
Följa upp leverantörsprestanda och stödja vid eventuella reklamationer
Delta i kostnadsuppföljning och förbättringsarbete
Detta är ett konsultuppdrag på lång sikt där du blir anställd av oss på Libera.
Vem du är
Vi söker dig som har erfarenhet av inköp inom tillverkande industri och som trivs i en roll där du får kombinera struktur med problemlösning. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och förmågan att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar nära samarbete med kollegor och leverantörer. Noggrannhet, flexibilitet och ett systematiskt arbetssätt är naturliga delar av din vardag. Du är också trygg i att prioritera och fatta beslut, även när förutsättningarna ändras.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av operativt inköp på ett tillverkande företag
God systemvana och erfarenhet av affärssystem
Goda kunskaper i Excel
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se
9597982