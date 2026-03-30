Operativ Inköpare till industriverksamhet | Sandviken
2026-03-30
Jefferson Wells söker en operativ inköpare till ett längre konsultuppdrag i Sandviken. En möjlighet för dig som trivs i industrimiljö och vill arbeta nära verksamheten med fokus på effektiva inköp, kvalitet och leveranssäkerhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Sandviken
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid, 100 %
Uppdragslängd: 12 månader - start så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Om uppdraget
Som operativ inköpare blir du en central del av inköpsfunktionen med ansvar för det dagliga inköpsarbetet mot verksamhetens material- och reservdelsflöden. Du arbetar nära produktion, interna beställare och leverantörer för att säkerställa att rätt material finns på plats i rätt tid och till rätt kostnad.
Rollen är operativ och varierad, med stort fokus på leveransbevakning, leverantörskontakter och uppföljning. Den passar dig som trivs i en roll där struktur, samarbete och problemlösning är avgörande för framgång.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra inköp av reservdelar och tekniska komponenter
Lägga och följa upp inköpsorder samt bevaka leveranser
Självständigt driva reklamationsärenden mot leverantörer
Konkurrensutsätta och priskontrollera inköp för att optimera kostnader
Säkerställa korrekta lagernivåer i samarbete med interna funktioner
Supportera produktion och andra interna intressenter utifrån inköpsbehov
Säkerställa efterlevnad av gällande avtal och inköpsrutiner
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt inköpsarbete och trivs i en industrinära roll med många kontaktytor. Du är strukturerad, noggrann och serviceinriktad, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och bidrar aktivt till ett gott samarbete med både interna och externa parter. Du arbetar självständigt men är också en lagspelare som gärna driver förbättringar i arbetssätt och processer.
För att kvalificera dig för uppdraget behöver du:
Erfarenhet av operativt inköp, gärna inom industri eller teknisk verksamhet
God förståelse för materialflöden, leverantörsprocesser och lagerstyrning
Eftergymnasial utbildning inom inköp/logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God systemvana och erfarenhet av affärssystem samt Microsoft 365
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av inköp av reservdelar eller tekniska komponenter
Har arbetat i större organisationer med etablerade inköpsprocesser
Har erfarenhet av affärssystem som SAP, M3 eller liknande
Har intresse för förbättringsarbete och processutveckling
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik samt ingenjörsområdet. Vi samarbetar med företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor över hela Sverige.
Som konsult hos Jefferson Wells erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och tillgång till ett brett nätverk av spännande uppdrag. Hos oss står din utveckling och karriär i fokus.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
Jansasgatan 4, 811 39, Sandviken
Jefferson Wells Kontakt
Veronica Forsén Alfredsson
