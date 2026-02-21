Operativ inköpare till global aktör sökes!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-02-21
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vår kund som en är viktig spelar för svenskt näringsliv söker nu en driven operativ inköpare. Här får du möjlighet att utveckla företagets standardiserade inköpsprocesser och ramavtal, samtidigt som du säkrar leveranser och optimerar arbetsflödet i en global miljö.
OM TJÄNSTEN
Som operativ inköpare är du en nyckelspelare i vår kunds leveranskedja, ansvarig för att säkerställa effektiva inköp och leveranser. Du kommer att arbeta nära både interna team och externa leverantörer i en roll som kräver både noggrannhet och strategiskt tänkande.
Du erbjuds
Du får full befogenhet gällande volym och leveranstid, samt möjlighet att göra ekonomiska analyser och beslut i samråd med en strategisk inköpare. Vår kund erbjuder en roll med stor påverkan och utvecklingsmöjligheter.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du säkerställer effektiva inköp och leveranser, hanterar order och avtal i affärssystem samt upprätthåller goda relationer med både interna avdelningar och externa leverantörer.
• Delta i tvärfunktionella sourcing team för att utveckla köpspecifikationer och ramavtal.
• Verkställa köp enligt MRP-förslag och säkra leveranser.
• Kontrollera och attestera fakturor mot avtal för att identifiera prisavvikelser.
• Hantera reklamationer och tvister inom ramen för gjorda köp.
• Upprätthålla inköpsinformation, ledtider och priser i SAP.
• Följa upp leveranser och reklamationer med leverantörer.
• Informera interna kunder om leveransstatus.
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning gärna inom inköp och/eller planering.
• Erfarenhet av inköpsarbete i SAP.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
• God kunskap i Microsoft 365.
Det är meriterande om du har
• Teknisk bakgrund eller ett genuint tekniskt intresse.
• God kunskap om kostnadshantering (Cost Management).
• God förståelse för avtalshantering (Contract Management).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9756032