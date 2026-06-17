Operativ inköpare till försvarsindustrin!
Job Solution Sweden Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-17
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Som operativ inköpare blir du en del av Supply Support och ansvarar för att säkerställa att planerade behov omsätts till leveranser som stödjer produktionen. Du arbetar nära planering, produktion, logistik, teknik och leverantörer för att skapa ett effektivt materialflöde och minimera störningar i försörjningskedjan.
Rollen innebär ett brett operativt ansvar där du hanterar både standardprodukter och mer komplexa, kundspecifika artiklar i en verksamhet med höga krav på kvalitet, spårbarhet och leveransprecision.
Exempel på arbetsuppgifterInköp av reservdelar, reparationer och tjänster kopplade till tekniska komponenter
Orderläggning och uppföljning av inköpsorder
Säkerställa leveranser enligt verksamhetens behov och tidplaner
Hantering av försäljningsorder och relaterade administrativa processer
Inhämtning och utvärdering av kostnadsunderlag och offerter
Flödesoptimering och uppföljning av materialförsörjning
Analys och granskning av leverantörers kostnadsberäkningar
Dialog med leverantörer kring leveransstatus, avvikelser och förbättringsåtgärder
Samarbete med interna intressenter för att säkerställa ett effektivt och stabilt försörjningsflöde
Du kommer att arbeta i en miljö där förändringar kan ske snabbt och där förmågan att prioritera, följa upp och driva frågor till avslut är en viktig del av vardagen.
Vi söker dig som harMinst 3 års erfarenhet av operativt inköp
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi, teknik eller annat relevant område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
God samarbetsförmåga och vana att hantera flera parallella arbetsuppgifter
MeriterandeErfarenhet av inköp inom flygunderhåll, försvarsindustri, läkemedelsindustri eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av exportkontroll eller intresse för området
Erfarenhet av affärssystemet IFS
Erfarenhet av arbete i komplexa försörjningskedjor med höga krav på leveranssäkerhet
Kunskap inom logistik, materialstyrning eller supply chainPubliceringsdatum2026-06-17Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är driven, ansvarstagande och trivs med att ta ägarskap för dina arbetsuppgifter. Du är analytisk och lösningsorienterad samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa relationer med både leverantörer och interna intressenter. Du motiveras av att arbeta nära verksamheten och att bidra till stabila och effektiva leveransflöden.
Låter det intressant?Välkommen med din ansökan. Även om du inte uppfyller samtliga önskemål i kravprofilen ser vi gärna att du hör av dig om du tror att rollen kan vara rätt nästa steg för dig. Relevant erfarenhet, driv och utvecklingspotential värderas högt.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57 (visa karta
)
111 11 LINKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
9967789