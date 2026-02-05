Operativ Inköpare till Försvarsindustrin
2026-02-05
Vill bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Nu söker vi dig med erfarenhet av operativt inköp som trivs i en roll med många kontaktytor. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
I rollen som operativ inköpare kommer du ha det operativa inköpsansvaret där dina ansvarsområden innefattar att säkerställa leverans av material till planerade behov i produktionen.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Inköp av reservdelar, reparationer och tjänster baserat på planerade behov
Lägga ordrar och bevaka leveransen
Ha kontakt med flera olika leverantörer
Erhålla kostnadsberäkningar och granska kostnadsanalyser från leverantörer
VI SÖKER DIG SOM:Har tidigare erfarenhet av arbete med inköp, alternativ att du har en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis industriell ekonomi eller maskinteknik
Har en goda kunskaper i officepaketet, framförallt excel
Har en god generell teknisk förståelse och ett tekniskt intresse. Meriterande med tidigare erfarenhet av att jobba i affärssystem
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används i det dagliga arbetet
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att passa i denna roll behöver du trivas med att arbeta med flera olika områden parallellt då du kommer arbeta i flera olika projekt och samtidigt ha kontakt med ett flertal olika leverantörer. Vidare trivs du i en miljö där du arbetar med stort eget ansvar och självständigt driver dina processer från start till mål, där du har ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi tror också att du som söker drivs av utveckling och är duktig på att se nya lösningar och vågar testa nytt i ditt arbete.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Jönköping
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Hampus Kindgren, hampus.kindgren@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
