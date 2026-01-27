Operativ Inköpare till Försvarsindustrin
Friday Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona
2026-01-27
Nyfiken på försvarsindustrin? Nu söker vi dig som är i början av din karriär som inköpare och vill utvecklas i en spännande och teknisk komplex verksamhet. Här arbetar du i ett högt tempo med inköp av underhåll för ytfartyg och ubåt. Vi söker dig som är ansvarstagande, ambitiös och hjälpsam. Du trivs i en roll där du får lösa problem som kan uppstå i vardagen där din insats gör stor skillnad för medarbetare och verksamhet. Låter det intressant? Sök tjänsten idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN:Som operativ inköpare kommer du att arbeta med upphandling av marint underhåll för för ytfartyg och ubåt. Du arbetar med alla typer av inköp, allt ifrån motorer till kablar och system. I nära samarbete med projektledare och materialplanerare arbetar ni för att förse projektet med material och komponenter i rätt tid. Du är en aktiv del av projekten och arbetar mycket ute i verksamheten/produktionen.
Som inköpare ingår du i ett team med 8 kollegor i liknande roller med olika kompetenser och erfarenheter. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som kännetecknas av att hjälpa varandra. Vi tror att du trivs med att arbeta i en roll där du får ta mycket ansvar och trivs i en kontext med mycket samarbete med medarbetare och leverantörer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad YH, högskole eller civilingenjörsutbildning inom inköp, supply chain, ekonomi eller motsvarande
Har 1-2 års erfarenhet av inköpsarbete
Intresse för teknik och för försvarsindustrin
Meriterande med erfarenhet från försvarsmakten/värnplikt
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi söker dig får saker att hända, du tar ansvar och initiativ i din roll och tycker om att arbeta nära verksamheten ute i projekt. Som person är du ödmjuk och prestigelös samtidigt som du framför din åsikt och står på dig när det behövs.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Tjänsten är en konsultposition där du kommer att vara anställd av Friday. Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan det, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
