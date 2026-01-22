Operativ Inköpare till Försvarsindustrin
2026-01-22
Har du erfarenhet av operativt inköp och trivs i en roll där struktur, flexibilitet och tempo går hand i hand? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Vi söker nu en operativ inköpare som vill arbeta nära produktion och ta ansvar för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.
Om jobbet
I rollen som operativ inköpare är du en nyckelperson i att säkerställa materialflödet till produktionslinan. Du ansvarar för inköp av material till både produktion, garantier, retrofit samt till egentillverkade reservdelar. Arbetet innebär ett nära samarbete med interna funktioner och kräver ett strukturerat och proaktivt arbetssätt.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa inköp av rätt material i rätt tid
Arbeta med ändringshantering och omplanering
Hantera dagliga operativa inköpsfrågor i affärssystemet SAP
Bidra till effektiva flöden och god informationsöverföring mellan avdelningar
Rollen passar dig som är flexibel, stresstålig och trivs i en dynamisk miljö där förutsättningarna kan ändras snabbt.
Om dig
För att lyckas i den här rollen söker vi dig som har:
Erfarenhet eller utbildning inom inköp
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna SAP
Goda kunskaper i Office-paketet
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du uppskattar att arbeta i ett högt tempo och har lätt för att prioritera. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar och gillar att arbeta nära verksamheten. Svenskt medborgarskap är ett krav.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund i Örnsköldsvik. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta konsultchef Amanda Domeij, amanda.domeij@onepartnergroup.se
Slutkandidat i processen kommer genomgå en säkerhetsintervju samt drogtest. Efter att du ansökt till tjänsten kommer du få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
