Operativ inköpare till Försvarsindustrin
2026-01-15
Nyfiken på försvarsindustrin? Nu söker vi dig i början av karriären för en roll som Operativ Inköpare. Här erbjuds du att få arbeta nära erfarna kollegor och lära dig mer om en spännande och teknisk komplex verksamhet. För att trivas och lyckas i rollen krävs ett starkt driv, en strukturerad arbetsmetodik och förmåga att bygga goda relationer. Vi söker dig med ett stort intresse för försvarsindustrin. Här är rätt inställning och vilja att utvecklas helt avgörande!
OM TJÄNSTEN:Som operativ inköpare kommer du att arbeta med upphandling av system till ubåtar och ytfartyg. Du arbetar från det nybyggda kontoret i Lund med uppgifter såsom lägga och administrera inköpsordrar, följa upp leveranstider, säkerställa priser och villkor, kontakt med leverantörer, hantera avvikelser och ta fram olika rapporter. I din roll kommer du avlasta och vara behjälplig till mer erfarna strategiska inköpare. I din roll kommer du även att vara i kontakt med ingenjörer och tekniker i företagets olika projekt för att få en inblick och förståelse för verksamheten och inköpsarbetet.
Du arbetar i ett team med 14 kollegor i liknande roller med olika kompetenser och erfarenheter. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som kännetecknas av att hjälpa varandra och ha väldigt roligt tillsammans. Det ingår några resdagar i tjänsten, främst till Karlskrona.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad YH utbildning inom strategiskt inköp eller motsvarande
Erfarenhet av ERP system
Meriterande med erfarenhet av service, planering, inköp
Starkt meriterande med erfarenhet från försvarsmakten/värnplikt
Har ett stort intresse för försvarsindustrin
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen, vi söker dig med en positiv attityd och hög energi. Vi söker dig som har förmågan att bygga relationer och samarbeta över rollgränser. Du är en kreativ problemlösare och försöker alltid hitta en väg framåt. Du är hjälpsam och tar även själv gärna hjälp av dina kollegor för att komma vidare i arbetet. Ödmjukhet och serviceminded är två ledord för lyckade samarbetet i verksamheten.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: 1-2 år
Start: Så snart som möjligt
Placering: Lund, på plats på kontoret 100%
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook, sofia.krook@friday.se
Lön: Marknadsmässig
