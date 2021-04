Operativ Inköpare Till Essve - Hero AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Hero AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-04-132021-04-13ESSVE är en marknadsledande leverantör av skruv och infästning som försett den nordiska marknaden med produkter sedan 1970. ESSVE står för kvalitet och innovation och har flera gånger tagit banbrytande innovationer till marknaden. All utveckling sker i nära samarbete med nordiska hantverkare vilket leder till att ESSVE toppar listor över starkaste varumärken i branschen år efter år.ESSVE har ca 200 anställda med egna kontor i 10 länder i Europa och Asien. Bolaget har vuxit snabbt sedan 2012 och går från att vara ett skandinaviskt varumärke till att växa globalt. Omsättningen är idag 1 miljard SEK med dubbelsiffrig årlig tillväxt. ESSVEs framgång bygger på en unik företagskultur och samspelet mellan människorna som arbetar där. Det är en platt organisation med beslutsvägar och alla medarbetare är viktiga för företagets utveckling. ESSVE grundades 1970 och har rötterna i den svenska entreprenörs- och innovationstraditionen, huvudkontoret är placerat i Kista.Om rollenSom operativ inköpare kommer du att vara en del av ett team som ansvarar för att optimera lagernivån samtidigt som artiklarna möter servicegradsmålen. Du arbetar med validering av inköpsorderförslag, orderläggning, orderbekräftelse samt leveransbevakning och vidtar åtgärder när det behövs. Du analyserar dina flöden kontinuerligt och hittar förbättringar, följer upp prognoser och säkerställer att du har rätt rapporter tillgängliga. Du ansvarar för att dina artiklar och leverantörer når satta KPI:er som servicegrad, leveransprecision och lageromsättningshastighet.Du har daglig kontakt med säljavdelningen men även med tull-, produkt- och kvalitetsavdelningen. Då du arbetar mot leverantörer globalt, primärt Asien, kommer du dagligen att kommunicera på engelska med dina leverantörer.Vem är du?Vi ser gärna att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Vi ser det som meriterande om du har studerat inköp och/eller logistik på eftergymnasial nivå. Du behöver ha insikt och förståelse för hur logistikflöden fungerar och rollen ställer höga krav på noggrannhet, struktur och kommunikativ förmåga. Du har systemvana, lär dig snabbt nya system och känner dig trygg med Excel. Du har god vana i att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.Som person är du trygg, lugn och strukturerad. Du har hög analytisk förmåga, är initiativtagande och självständig. Vidare är du en problemlösare som ser positivt på de utmaningar du kan stöta på. Du är handlingskraftig och tar tag i arbetsuppgifter direkt. I övrigt tror vi att du besitter en hög servicekänsla samt drivkraft att vilja utvecklas både personligt och inom bolaget.För att lyckas och trivas i rollen ser vi även följande som meriterande:Du är eller har förutsättningar att bli en bra ledareEftergymnasial utbildning inom inköp och/eller logistikTidigare erfarenhet av lageroptimeringssystemet SO99+ och/eller affärssystemet Microsoft Dynamics 365Tillträde, omfattning och anställningDetta är ett heltidskonsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning. Start omgående. Kontoret är beläget i Kista.Hur söker du?Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Christoffer Sperring på christoffer.sperring@hero.se eller rekryterings- och konsultchefsassistent Amanda Wyser på amanda.wyser@hero.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan!We are heart working"Vi på Hero specialiserar oss på personaluthyrning och rekrytering i Stockholm. Bolaget växte fram genom viljan att ta vara på erfarenhet från branschen och att samtidigt bidra i ett större samhällsperspektiv. Det har vi uppnått genom att alltid jobba med hjärtat. För oss betyder det att vi aldrig tummar på kvalitet, att vi är personliga och att vi alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Det betyder också att vi är ärliga mot kandidater, konsulter, kunder och oss själva. Det visar sig dagligen vara det roligaste och mest lyckade sättet till framgångsrika samarbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Hero AB5688639