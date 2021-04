Operativ inköpare till Arlanda flygplats - Adecco Sweden AB - Inköpar- och marknadsjobb i Sigtuna

Adecco Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sigtuna2021-04-08Har du erfarenhet av operativt inköpsarbete? Är du redo för nästa utmaning? Då är tjänsten hos vår kund på Arlanda flygplats något för dig!2021-04-08För kunds räkning söker vi nu en Operativ inköpare till ett konsultuppdrag med start slutet av maj till slutet på november. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra upphandlingar av engångskaraktär inom ramen för direktupphandling enligt LUF/LOU och givna interna strategier.I din roll som operativ inköpare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:Stötta upp i linjen under uppgradering och utrullning av IFS 10OrderläggningAdministrativt arbeteSupport till beställare och inköpssamordnareGenomförande av mindre direktupphandlingarOm digVi söker dig som har avslutat gymnasial utbildning eller som har läst ekonomi på högskola eller någon KY utbildning med inriktning inköp. Vi ser helst att du har erfarenhet av enklare direktupphandlingar och att du har intresse för operativt inköpsrelaterade uppgifter samt en god systemvana. Som person är du problemlösande och lättlärd. Vidare har du en strukturerad personlighet, ett eget driv i kombination med en utpräglad servicekänsla och prestigelöshet. Det är viktigt att du trivs med lagarbete och har lätt för att samarbeta med dina kollegor men ändå har förmåga till självständigt arbete.Viktigt för tjänsten är:Vana och erfarenhet av avrop/orderläggning av både varor och tjänsterGoda datorkunskaper i Office-paketetMeriterande om du har jobbat i IFS affärssystemKännedom om LUF och LOUVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetOm ansökanRekryteringsarbetet till tjänsterna sker löpande. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en intervju.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: aziza.mehho@adecco.se via Adecco 010- 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!Välkommen med din ansökan!SökordOperativ inköpare, inköp, Uppsala, Arlanda, AdeccoVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-08Adecco Sweden AB5679909