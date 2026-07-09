Operativ Inköpare / Supply Chain Assistant
Wrknest AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Wrknest söker nu en Operativ Inköpare / Supply Chain Assistant för ett konsultuppdrag hos en kund söder om Stockholm. Uppdraget passar dig som trivs i en operativ och koordinerande roll där du arbetar nära leverantörer, interna funktioner och logistik för att säkerställa ett effektivt materialflöde.
Som en del av supply chain-teamet får du en varierad vardag där du ansvarar för det dagliga inköpsarbetet och bidrar till att verksamheten har rätt material på plats i rätt tid. Uppdraget är initialt på 3 till 6 månader med möjlighet att bygga värdefull erfarenhet i en internationell miljö.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för det operativa inköpsarbetet och fungerar som en viktig länk mellan leverantörer och den interna organisationen. Du arbetar proaktivt för att säkerställa leveranser och bidrar till ett välfungerande försörjningsflöde.
Du kommer bland annat att:
Lägga och följa upp inköpsordrar
Ha löpande kontakt med leverantörer kring leveranser och orderstatus
Säkerställa materialtillgänglighet och följa upp avvikelser
Samarbeta med produktion, lager och andra interna funktioner
Bidra till förbättringar av inköps- och supply chain-processer
Hantera administration kopplad till inköp och affärssystem
Vi söker dig somKvalifikationer
Har erfarenhet av operativt inköp, orderhantering eller supply chain
Har god administrativ förmåga och är van att arbeta i affärssystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av ERP-system
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med många kontaktytor, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar proaktivt för att skapa ett effektivt arbetsflöde.
Övrig information
Start Så snart som möjligt.
Plats Söder om Stockholm.
Omfattning Heltid.
Anställningsform Konsultuppdrag via Wrknest under 6 månader.Företaget
Kunden är ett internationellt företag med verksamhet inom tillverkning och supply chain. De präglas av ett nära samarbete mellan olika funktioner och ett starkt fokus på kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar. Mer information om företaget lämnas längre fram i rekryteringsprocessen.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049022-2095556". Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9998701