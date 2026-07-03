Operativ inköpare som gör skillnad!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-07-03
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, Stockholm
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Vår kund söker en operativ inköpare för ett konsultuppdrag. Du blir en nyckelspelare i att säkerställa materialflöden och optimera leveranskedjan i en miljö präglad av hög takt och professionellt samarbete.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vår kund är ett ledande medicintekniskt bolag vars produkter gör verklig skillnad för människors hälsa och livskvalitet runt om i världen. Här blir du en del av en meningsfull verksamhet där innovation och hög kvalitet står i fokus. Genom att optimera leveranskedjan bidrar du direkt till att livsviktiga produkter når fram till vården i rätt tid.
I rollen som Supply Planner ansvarar du för det dagliga flödet av varor och tjänster. Du arbetar proaktivt med leverantörsuppföljning och orderhantering för att stödja verksamheten och minimera ledtider. Ditt uppdrag är tydligt: se till att rätt material landar på rätt plats, i exakt rätt tid. De växlar nu upp teamet och söker dig som vill axla ett stort eget ansvar. I den här rollen bygger du broar mellan externa leverantörer och interna team för att skapa en leveranskedja som inte bara är stabil och effektiv, utan också långsiktigt hållbar.
Du erbjuds ett utvecklande konsultuppdrag på 4–6 månader med möjlighet att bredda ditt nätverk och fördjupa dina kunskaper inom operativt inköpsarbete hos en väletablerad aktör.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett operativt ansvar för hela inköpskedjan, från orderläggning till uppföljning och kvalitetssäkring av leveranser.
Ansvara för ett antal leverantörer och deras leveransprecision.
Driva förbättringsarbete med Lean-principer för att utveckla leverantörsbasen.
Säkerställa en robust och hållbar supply chain tillsammans med teamet.
Arbeta tätt med produktion, sourcing, kvalitet och orderhantering.
Hantera och utveckla både intern och extern kommunikation.
Vi söker dig som
Har utbildning inom logistik, supply chain eller liknande
Har grundläggande kunskap inom operativt inköpsarbete
Besitter god vana av att arbeta i SAP eller andra affärssystem (ERP)
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Har erfarenhet av att självständigt hantera externa leverantörskontakter
Det är meriterande om du har
Avancerade kunskaper i Excel för dataanalys och uppföljning
Tidigare erfarenhet av inköp inom tillverkande industri eller logistik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "86KK3T". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9992428