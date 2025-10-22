Operativ Inköpare | Saab | Göteborg
2025-10-22
Är du en kommunikativ och driven operativ inköpare med erfarenhet av supply chain eller sourcing? Vi på Jefferson Wells söker just nu en operativ inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund SAAB i Göteborg. Uppdraget erbjuder en arbetsmiljö med stort projektfokus där du får möjlighet att arbeta nära både leverantörer och interna avdelningar. Välkommen med din ansökan och ta nästa steg i din karriär som operativ inköpare hos Jefferson Wells!
Ort: Göteborg
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under sex månader med möjlighet till förlängning
Om jobbet som operativ inköpare:
Som operativ inköpare kommer du att ingå i ett av företagets åtta kategoriteam inom inköp. Du blir en viktig del av ett team som hanterar inköp av elektroniska moduler, komponenter och kretskort till produktionen. Rollen innebär ett högt tempo och kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Du kommer att ha många kontaktytor, både internt med planeringsavdelning och projektkontor, samt externt med leverantörer. Din insats är avgörande för att säkerställa leveransprecision och optimera materialflöden.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Inköp av material och tjänster utifrån planerade behov.
* Orderläggning och orderuppföljning.
* Inhämta kostnadsuppskattningar.
* Hantera leverantörsfakturor.
* Löpande återkoppling till kundansvariga.
* Leverantörskontakter och uppföljning.
* Flödesoptimering.
Den vi söker:
För att lyckas i rollen som operativ inköpare ser vi att du har erfarenhet från supply chain eller sourcing, gärna i en liknande roll som operativ inköpare. Du trivs i en produktionsnära miljö med högt tempo och har god förståelse för vad som styr inköp inom en supply chain. Du är självgående, prestigelös och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet från supply chain eller sourcing, gärna som operativ inköpare.
* Förmåga att arbeta självständigt och driva leveransprecision.
* God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
* Positiv attityd och proaktivt arbetssätt.
* Förmåga att agera i föränderliga miljöer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
