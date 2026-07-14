Operativ inköpare med lageransvar Östgötapendeln
Transdev Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Boxholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Boxholm
2026-07-14
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Om tjänsten: Som operativ inköpare med lageransvar är du en nyckelperson i vår underhållsverksamhet inom Östgötapendeln. Du ansvarar för att säkerställa materialtillgången till verksamheten genom inköp, lagerhållning och administration i våra system. Rollen omfattar även godsmottagning, avvikelsehantering samt ansvar för miljö- och kemikaliehantering i depån. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att underhållet fungerar effektivt och att våra tåg kan rulla säkert och i tid.
Hos oss välkomnas du av professionella kollegor i en omtänksam och varm arbetsmiljö. Vi satsar på löpande kompetensutveckling, erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 3000kr, kollektivavtalad tjänstepension och mycket mer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Godsmottagning, inleverans och lagerhållning
Inköp av reservdelar och kontroll av lagersaldo
Plockning och planering enligt underhållsplan
Hantering av ordrar i underhållssystemet Hexagon-EAM
Avvikelserapportering och hantering i Transdevs system
Förbättringsarbete för att utveckla verksamheten
Miljö- och kemikalieansvarig, såsom uppdatering av kemikalielistor, inventering av kemikalier samt ansvar för förvaring och tömning.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och initiativrik. Du arbetar strukturerat och effektivt, även när arbetsbelastningen ökar, och har förmågan att behålla lugnet och fokus i pressade situationer. Du trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö.
Krav på teknisk gymnasieexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Eftergymnasial utbildning är meriterande
Gärna erfarenhet från lagerverksamhet i en liknande roll
Erfarenhet av arbete inom operativt inköp är högt meriterande
Krav på B-körkort
Meriterande med truckkort och travers
ADR-intyg för lastning och lossning av farligt gods är meriterande
Krav på god systemvana
Krav på flytande svenska och engelska i tal och skrift
Omfattning: Heltid Placeringsort: Boxholm Startdatum: Omgående Lön: Individuell lönesättning, månadslön Övrig information: Resor i tjänsten kan förekomma till våra andra verksamheter inom Trandev för erfarenhetsutbyte.
Om rekryteringsprocessen Vi ser fram emot att få din ansökan! Rekrytering pågår löpande, tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 2 augusti. Publiceringsdatum2026-07-14Kontaktperson för detta jobb
Underhållschef Marcus Lövgren, +46722282187, marcus.lovgren@transdev.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om oss Transdev Sverige har cirka 7000 medarbetare utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Vi är en av Sverige största operatörer och har ett brett erbjuder som spänner över flera färdslag, exempelvis tåg, buss och båt. Vi har en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar inom persontrafik. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038901-2100450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://jobb.transdev.se
Tågvägen 1A (visa karta
)
595 71 BOXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
10002740