Operativ inköpare | Lernia | Västerås
Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-02-11
Hos vår kund får du möjligheten att vara en nyckelspelare i ett dynamiskt team inom produktionsteknik och inköp. Här väntar en utmanande och varierad roll där du kan använda din problemlösningsförmåga och kommunikationsstyrka för att optimera inköpsprocesser och säkerställa smidiga leveranser.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Om tjänsten: Som operativ inköpare kommer du att ansvara för att säkerställa leveranstider enligt produktionsplanering, hantera materialinköp, samarbeta med leverantörer och interna intressenter, samt lösa uppkommande problem för att optimera inköpsaktiviteter hos vår kund.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av operativt inköp inom tillverkningsindustrin, med förmåga att hantera komplexa utmaningar självständigt. Du bör ha omfattande kunskap inom områden som kontraktshantering, förhandling och leverantörshantering. Du har starka kommunikativa färdigheter både på svenska och engelska. Det är viktigt att du kan arbeta enligt företagets inköpspolicy och säkerställa att inköpsaktiviteterna följer tekniska specifikationer, pris, leveransschema och villkor.
Meriterande
Det är meriterande om du har kunskaper i SAP, vilket underlättar hantering av inköpsprocesser och lagerstyrning. Erfarenhet av att arbeta som en del av ett team där du kommunicerar effektivt med både interna och externa intressenter är också värdefullt. En person som trivs med både akuta problemlösningar och mer strukturerade, planerade aktiviteter kommer att passa väl in i vår dynamiska arbetsmiljö.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta platschef Hanna Karlsson via e-post: hanna.karlsson@lernia.se
