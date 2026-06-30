Operativ inköpare LCS
Consensus Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lindesberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lindesberg
2026-06-30
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Hos Nammo får du chansen att tillhöra ett engagerat inköpsteam och framgångsrikt företag som bidrar till nationers och individers säkerhet. Vi kan nu erbjuda en samarbetsinriktad team-player en variationsrik och viktig roll i en kraftigt växande verksamhet med korta beslutsvägar där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Om rollen
Affärsområde Large Caliber Systems (LCS) behöver nu stärka sin organisation med en operativ inköpare med placering i Lindesberg. Du kommer framförallt att stötta våra strategiska inköpare med:
Inköp av tilldelade artiklar
Leveransbevakning
Hantera och initiera åtgärda vid avvikelser och leveransförseningar
Uppdatera artikeldata och planeringsparametrar vårt affärssystem MS D365
I ditt ansvar ingår även att vara behjälplig med förfrågningsarbete inför offert till kund samt bidra till förbättringar inom operativt inköp och i vårt affärssystem.
Vår kandidat
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning, gärna kompletterad med inköpsutbildning och som har ett par års erfarenhet av operativt inköpsarbete eller liknande. Du är en duktig administratör och har goda Excel-kunskaper samt ett generellt systemintresse. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Svenskt medborgarskap är ett krav och bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Som person är du service- och samarbetsinriktad med en förmåga att skapa och bibehålla långsiktiga relationer. Du är en lösningsfokuserad doer som har förmåga att prioritera i en miljö med högt tempo. Dessutom är du en ansvarstagande individ som med struktur och noggrannhet slutför dina uppgifter.Publiceringsdatum2026-06-30Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar vid med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu
senast 9 augusti. Annonsen kommer att vara publicerad under sommaren och urval påbörjas under vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284)
Köpingsvägen 35 (visa karta
)
711 31 LINDESBERG Arbetsplats
Nammo Sweden Kontakt
Rekryteringskonsult
Lena Ottaway lena.ottaway@consensus.nu 0705473600 Jobbnummer
9985930