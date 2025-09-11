Operativ inköpare | Jefferson Wells | Hallsberg
Är du en driven inköpare som vill utvecklas i en internationell miljö? Just nu söker vi på Jefferson Wells en operativ inköpare till vår kund i Hallsberg. Här får du chansen att bidra med din erfarenhet inom inköp och leverantörshantering i en spännande organisation. Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Ort: Hallsberg
Start: Snarast möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till och med årsskiftet 2026
Om rollen
Som operativ inköpare kommer du att spela en viktig roll i att säkra material- och tjänsteförsörjningen till organisationen. Du kommer arbeta både med direkta och indirekta inköp, och ha nära kontakt med leverantörer för att säkerställa rätt pris, kvalitet och leveranstid. Rollen innebär att du driver hela inköpsprocessen - från behovsidentifiering till förhandling och leverantörsuppföljning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
* Hantera inköp av både direkta och indirekta material och tjänster.
* Genomföra sourcing och leverantörsval.
* Förhandla priser och villkor samt utmana befintliga leverantörer för ökad effektivitet.
* Följa upp leverantörernas prestation och arbeta med förbättringar.
* Bidra till att utveckla och effektivisera inköpsprocesser.
Vem vi söker
Vi söker dig som har några års erfarenhet av inköp, gärna inom industri- eller produktionsmiljö. Du är en självständig person som trivs med att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* 2-5 års relevant arbetslivserfarenhet inom inköp.
* God förmåga att arbeta självständigt med generella riktlinjer.
* Erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar på operativ nivå.
* Förhandlingsvana och förmåga att påverka genom fakta och dialog.
* God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska.
Om Jefferson Wells
