Operativ inköpare inom marina underhållsprojekt
2025-12-16
Vill du arbeta nära tekniken och säkerställa att komplexa marina system har rätt material och tjänster i rätt tid? I rollen som Operativ inköpare får du en central position i underhållsprojekt kopplade till avancerade ytfartyg och ubåtar.
Beskrivning av tjänsten
Som Operativ inköpare arbetar du operativt med inköp till marina underhållsprojekt, med fokus på både planerat och avhjälpande underhåll för ytfartyg och ubåtar. Rollen innebär att säkerställa tillgång till allt från reservdelar och komponenter till specialiserade tjänster, ofta i tekniskt komplexa miljöer med höga krav på kvalitet, säkerhet och leveransprecision.
Arbetet som Operativ inköpare är varierande och undersökande till sin natur. Du arbetar aktivt med att ta fram information, kontakta leverantörer, jämföra alternativ och säkerställa att rätt lösning beställs utifrån projektens behov.
I rollen samverkar du tätt med inköpsprojektledare och övriga funktioner inom inköpsorganisationen. Som Operativ inköpare bidrar du även till att utveckla och förbättra arbetssätt kopplade till operativt inköp och underhållsprocesser.
Sammanfattningsvis innebär rollen som Operativ inköpare att du:
• Arbetar med operativt inköp av produkter och tjänster till marina underhållsprojekt
• Hanterar planerat, löpande och avhjälpande underhåll
• Har tät kontakt med leverantörer och interna intressenter
Om den vi söker
För att lyckas i rollen som Operativ inköpare söker vi dig som har en grundläggande inköpskompetens, antingen genom utbildning inom inköp eller relevant arbetslivserfarenhet. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Som person är du ansvarstagande och initiativtagande, med förmåga att ta ägandeskap för dina uppgifter och följa upp till dess att de är slutförda. Du är prestigelös och lösningsfokuserad, och vågar lyfta frågor när du kör fast. Rollen som Operativ inköpare kräver även att du är kommunikativ och trivs med att samarbeta nära andra funktioner inom organisationen.
Skallkrav:
• Inköpskompetens genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Kundföretaget är en väletablerad industriell aktör som utvecklar och levererar tekniskt avancerade produkter och lösningar till en internationell marknad. De arbetar långsiktigt med innovation och kvalitet och erbjuder en arbetsmiljö där du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor.
Mer om företaget på eventuell intervju
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona Ersättning
