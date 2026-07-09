Operativ Inköpare
ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-09
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ValueOne rekryterar en Operativ Inköpare till TK Elevator. Tjänsten är placerad i Skärholmen, Stockholm, och söks av TK Elevator – ett globalt verksamt företag inom hissbranschen. Rollen innebär ett brett ansvar för det dagliga inköpsarbetet, inklusive orderhantering, leverantörskontakt och systemförvaltning, med start enligt överenskommelse.
På TK Elevator strävar vi efter att göra städer till de bästa platserna att bo i genom att verka i en industri som förflyttar över 1 miljard människor varje dag. Vi utvecklar vår verksamhet genom att driva branschnormen och främjar en kultur av internt och externt samarbete. Vi bygger ständigt vidare på vår unika ingenjörskapacitet för att optimera befintliga, samt skapa nya produkter och lösningar för våra kunder, som tillgodoser verkliga mobilitetsbehov.
TK Elevator fokuserar på hiss- och rulltrappsmarknaden i Sverige. Verksamheten är indelad in nyinstallation, modernisering, service och reparationer. Vi profilerar oss även som ett företag med ett starkt fokus på hälsa och säkerhet
Om rollenSom Operativ Inköpare hos TK Elevator ansvarar du för det dagliga inköpsarbetet – från orderhantering och leverantörskontakt till lagerhållning och systemförvaltning – med målet att säkerställa att rätt material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt och att inköpen är kostnadseffektiva och i linje med verksamhetens behov. Rollen är central i TK Elevators nordiska inköpsorganisation och bidrar direkt till effektiva och välfungerande processer för tekniker, projektledare och övriga interna intressenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta dagligen i inköps- och lagersystem och hantera inköpsorder från beställning till leverans
Ge intern support till tekniker och projektledare genom att identifiera rätt material och leverantör när efterfrågade artiklar saknas i det egna lagret
Beställa varor via inköpssystemet och webbshop hos utvalda leverantörer
Följa upp att varor och tjänster levereras i tid samt hantera eventuella avvikelser
Identifiera kostnadsbesparingar och driva effektiviseringar i inköpsprocessen
Hantera och uppdatera kataloger, artiklar samt inköpsrelaterade parametrar i affärssystemet
Agera super-user för inköpssystemet och ge stöd till organisationen vid beställningar och systemfrågor
Kontrollera fakturor mot inköpsorder för att säkerställa korrekt betalningshantering
Stötta den strategiske inköparen i upphandlingsfrågor
Genomföra månatlig uppföljning av leverantörer samt hantera scorecard för leverantörsutveckling och -värdering
Tillsammans med övriga intressenter bidra till utvecklingen av inköps- och lagerdelen i affärssystemet
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig med minst 2–3 års erfarenhet av operativt inköp. En akademisk eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom Supply Chain är meriterande samt stark systemvana från ERP-miljöer (exempelvis Visma Business). Du har gärna erfarenhet från installations-, entreprenad- eller byggbranschen, eller från tekniskt underhåll. Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Du är en strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad person som trivs i en bred roll med många kontaktytor och gärna vill vara med och forma och utveckla processer.
AnsökanVi välkomnar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du ansöker enkelt via ValueOnes webbplats på www.valueone.se http://www.valueone.se.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på ValueOne, Richard Petersson telefon 0709 687 334, Email: richard.petersson@valueone.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om ValueOneValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ValueOne AB
(org.nr 556787-5264)
Storsätragränd 12 (visa karta
)
127 39 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
TK Elevator Kontakt
Rekryterare
Richard Petersson richard.petersson@valueone.se +46709687334 Jobbnummer
9998017