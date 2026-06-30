Operativ Inköpare
Nammo Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-30
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Nammo-koncernen har ca 4.400 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 700 anställda. Siterna Karlskoga och Lindesberg utvecklar och producerar Large Caliber Systems (LCS).
Operativ Inköpare LCS
Hos Nammo får du chansen att tillhöra ett engagerat inköpsteam och framgångsrikt företag som bidrar till nationers och individers säkerhet. Vi kan nu erbjuda en samarbetsinriktad team-player en variationsrik och viktig roll i en kraftigt växande verksamhet med korta beslutsvägar där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Om rollen
Affärsområde Large Caliber Systems (LCS) behöver nu stärka sin organisation med en operativ inköpare med placering i Karlskoga eller Lindesberg. Du kommer ha en bred roll men framförallt att stötta våra strategiska inköpare med:
• Inköp av tilldelade artiklar
• Leveransbevakning
• Hantera och initiera åtgärda vid avvikelser och leveransförseningar
• Uppdatera artikeldata och planeringsparametrar vårt affärssystem MS D365
I ditt ansvar ingår även att vara behjälplig med förfrågningsarbete inför offert till kund samt bidra till förbättringar inom operativt inköp och i vårt affärssystem.
Vår kandidat
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning, gärna kompletterad med inköpsutbildning och som har ett par års erfarenhet av operativt inköpsarbete eller liknande. Du är en duktig administratör och har goda Excel-kunskaper samt ett generellt systemintresse. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Som person är du service- och samarbetsinriktad med en förmåga att skapa och bibehålla långsiktiga relationer. Du är en lösningsfokuserad doer som har förmåga att prioritera i en miljö med högt tempo. Dessutom är du en ansvarstagande individ som med struktur och noggrannhet slutför dina uppgifter.Publiceringsdatum2026-06-30Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Andreas Ytter, Inköpschef på: +46 737264243 eller andreas.ytter@nammo.com
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Sista ansökningsdagen är den 31/7 men vi kommer börja kontakta kandidater vecka 32.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nammo Sweden Aktiebolag
(org.nr 556249-6835)
Björkborns Industriområde (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Nammo Sweden AB - Karlskoga Kontakt
Inköpschef
Andreas Ytter andreas.ytter@nammo.com +46 737264243 Jobbnummer
9985363