Operativ inköpare
NDP IT AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-15
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Vi söker nu en operativ inköpare till vår kund i Linköping, där du blir en viktig del av Supply Support med fokus på att säkerställa leveranser till produktion. Uppdraget kännetecknas av ett högt leveransfokus och ett nära samarbete med flera funktioner inom organisationen.
Om uppdraget
Som inköpare har du ett operativt ansvar för att säkerställa att planerade behov möts i tid och med rätt kvalitet. Rollen innebär ett produktionsnära arbete där du hanterar inköp av både standardkomponenter och mer komplexa, kundspecifika produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Inköp av reservdelar, reparationer och tjänster kopplade till flygplanskomponenter
Orderläggning och uppföljning av leveranser
Hantering av försäljningsorder
Inhämtning av kostnadsberäkningar
Flödesoptimering i försörjningskedjan
Granskning av leverantörers kostnadsanalyser
Du arbetar i en dynamisk miljö där du självständigt driver ditt flöde framåt och samtidigt samarbetar med flera gränssnitt inom organisationen.
Din Profil
3 års erfarenhet av operativt inköp
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat i ett högt tempo
Meriterande
Erfarenhet av inköp inom flygunderhåll, försvarsindustri, läkemedel eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av eller intresse för exportkontroll
Erfarenhet av affärssystemet IFS
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: Hybrid (cirka 3 dagar på plats)
Uppdragsstart: Omgående
Säkerhetsprövning: Kan komma att krävas under uppdragets gång
Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med högt tempo, starkt leveransfokus och komplexa flöden i en produktionsnära miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operativ Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9964889