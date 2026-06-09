Operativ inköpare
Pelly Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nässjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nässjö
2026-06-09
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Vill du vara en nyckelspelare i ett företag som står för ansvar, gemenskap och enkelhet?
Pelly Sweden söker en operativ inköpare till vårt team i Nässjö då nuvarande kommer att gå i pension. Hos oss blir du en del av en lärande organisation som brinner för att skapa optimala lösningar för våra kunder och intressenter.
Om oss
Pelly Sweden AB ingår i koncernen Pelly Group AB och består av varumärkena Pelly och LG Collection. Pelly Group AB har produktion både i Nässjö och Kaunas och exporterar till över 50 länder.
Pelly® utvecklar smarta förvaringslösningar för alla rum – från modulära hyllsystem till skjutdörrar – med fokus på funktion, design och hållbarhet.
LG Collection är experter på skräddarsydda bänkskivor och har i över 50 år kombinerat hantverk och innovation för att skapa tidlösa lösningar för kök och offentlig miljö.
Vår kultur bygger på ansvar, gemenskap och enkelhet – värderingar som genomsyrar allt vi gör.
Vi har kollektivavtal och erbjuder friskvård.
Om rollen
Rollen som vi söker är placerad i Nässjö. Som operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa materialförsörjningen till vår produktion. Du arbetar i affärssystemet Monitor och har daglig kontakt med leverantörer, produktion och planering.
Rollen är central för att våra flöden ska fungera smidigt och effektivt. Då vår nuvarande inköpare går i pension kommer du att få en gedigen introduktion och möjlighet att gå bredvid under en period för att lära känna våra specifika flöden och leverantörer. I din roll hanterar du ca 60 aktiva leverantörer och har ett nära samarbete med strategisk inköpare för att bl.a. optimera våra ledtider och lagernivåer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av operativt inköp, gärna inom tillverkningsindustrin.
Är van vid att arbeta i affärssystem, helst Monitor.
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad.
Trivs med att samarbeta och kommunicera med olika funktioner.
Motiveras av att nå mål kring leveransprecision, lagersaldon och att proaktivt lösa avvikelser innan de påverkar produktionen.
Har kunskap kring prognos och reklamationshantering mot leverantörer.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi erbjuder
En arbetsplats där gemenskap och samarbete är en självklarhet.
Möjlighet att utvecklas i en organisation som värdesätter lärande och ansvar.
Ett företag med starka varumärken och en kultur som främjar enkelhet och effektivitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@pelly.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pelly Sweden AB
(org.nr 559043-0889)
571 38 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9953808