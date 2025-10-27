Operativ Inköpare
Din nya rollSom operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa leverans av planerade behov till produktionen, som präglas av ett starkt projektfokus. Du blir en del av ett team som köper material för både prototyper och mindre serier av tekniskt komplexa lösningar. Rollen ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet, samarbete och snabb handling från både leverantörer och inköpare. Arbetsuppgifter: - Inköp av material och tjänster utifrån planerade behov - Uppföljning av leveranser genom nära dialog med leverantörer och kunder - Ta fram kostnadsförslag - Bygga leverantörsrelationer och struktur för effektivt samarbete - Stöd i flödesoptimering och processutveckling - Du kommer i huvudsak samarbeta med teamet, leverantörer, planeringsavdelningen och olika projektkontor
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du 1-2 års erfarenhet av supply eller sourcing, gärna som operativ inköpare
Förmåga att arbeta i hög takt i en produktionsmiljö
God förståelse för faktorer som styr inköp
Självständighet och driv för att säkerställa god leveransprecision
Vara flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som är prestigelös, lösningsorienterad och kan agera i nuet samtidigt som du behåller fokus på målet. Du är ansvarstagande, proaktiv och har en positiv inställning. I en organisation som genomgår stora förändringar behöver du kunna vara dynamisk och göra korrekta avvägningar även när instruktioner och gränssnitt inte är helt tydliga.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-12-01 Slut: 2026-06-30, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är Vi genomför löpande urval Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: Denna tjänst kräver säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. Eventuella krav på medborgarskap kan tillkomma. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri och har kunder i över 100 länder. Här kommer du vara en del i att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Ersättning
