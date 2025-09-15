Operativ inköpare
Jobbet.se Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Täby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Täby
2025-09-15
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett riktigt spännande, stabilt och familjärt bolag med lång historia? Här erbjuds du en roll där du snabbt blir en del av en trevlig gemenskap. Vi rekryterar nu en operativ stjärna till vår Inköpsavdelning i Täby. Rollen är viktig i vår ambition att skapa de bästa förutsättningarna för vår fortsatta tillväxtresa. Vill du bli en del av vårt team?
Tjänsten erbjuder
Inköpsavdelningen består idag av fyra dedikerade medarbetare som tillsammans planerar och genomför inköp av de produkter som vi lagerhåller och säljer. Vi värdesätter samarbete och gemenskap och ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar våra värderingar.
Som operativ inköpare spelar du en viktig roll i vårt inköpsarbete. Du hanterar hela inköpsprocessen där arbetet är både administrativt och analytiskt, med hjälp av företagets affärssystem och Excel. Du kommer ha regelbunden kontakt med svenska och internationella leverantörer samt ett nära samarbete med olika funktioner inom företaget.
Du får en mångsidig och betydelsefull roll där du bland annat arbetar med:
Ansvar för inköpsplanering, orderläggning, ordererkännanden och leveransbevakning.
Sätta upp och justera lagerstyrningsparametrar på artikelnivå
Analysera kundprognoser och anpassa planeringen för att vidta nödvändiga åtgärder i planeringen och lagerstyrningen.
Underhålla grunddata i affärssystemet
Attestera leverantörsfakturor
Planera och bevaka internförsörjda lager
Hantera tullfrågor genom avstämning av fakturor och kontroll av tulldeklarationer.
Förbereda inför ankommande sändningar
Övrigt förekommande uppgifter, som att stötta inköps- och logistikchefen med administrativa uppgifter.
Vad har du att erbjuda?
Vi söker dig som har relevant utbildning eller arbetserfarenhet inom området. Du har god datorvana och är skicklig på att använda Excel. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift. Erfarenhet av arbete i affärssystem är meriterande.
För att trivas i rollen är du självgående och ansvarstagande, men du trivs också med att arbeta i team och är flexibel nog att hjälpa till där det behövs. Vi värdesätter att du har en god kommunikativ och analytisk förmåga. Du är noggrann, effektiv och gillar ordning och reda samt arbetar på ett systematiskt och strukturerat sätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga, tycker om att lösa problem och har en ekonomisk medvetenhet.
Om oss
Nomo Kullager grundades 1948 och har sedan dess utvecklat relationer med ledande och globala premiumtillverkare vilket resulterat i ett unikt teknologi- och produktutbud inom lager. Vartefter företaget har utvecklats har vi adderat närliggande teknik till vårt utbud, utan att kompromissa vår specialistroll. Vi erbjuder alla typer av glid- och rullningslager, transmissioner, tätningar och tillhörande tjänster kombinerat med en hög teknisk kompetens och hög leveransförmåga.
Som ett ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001-certifierat företag är Nomo en pålitlig partner genom hela kedjan, från första förfrågan, till produkturval, applikationsanalys och leverans av produkten.
Vi erbjuder våra kunder inom OEM och eftermarknaden specialiserade tekniker och försäljningsspecialister som kommunicerar på de nordiska språken. Med ca 220 erfarna medarbetare, baserade på 19 platser runt om i Norden kan våra kunder lita på oss när de behöver specialistkunskap nära dem.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning.
Tjänsten tillsätts omgående och rekryteringsarbetet sker därför löpande under ansökningstiden. Skicka din ansökan senast 2025-10-01
Vill du bli en del av vårt vinnande team? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer? Kontakta: Levent Duran, Supply Chain Director, levent.duran@nomo.se
eller ring 08-630 28 06
Om arbetsgivaren - Nomo Kullager AB
Nomo Kullager AB är i grunden ett genuint familjeföretag som grundades 1948 och ingår som ett helägt dotterbolag i Axel Johnson koncernen sedan 2000. Nomo erbjuder alla typer av glid- och rullningslager, transmissioner, tätningar och tillhörande tjänster kombinerat med hög teknisk kompetens och hög leveransförmåga. Vi marknadsför Nordens bredaste sortiment av kul- och rullningslager och har försäljningskontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Kina. Läs gärna mer på vår hemsida www.nomo.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Nomo Kullager AB Jobbnummer
9509159