Operativ inköpare - konsultuppdrag i Göteborg
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Malmö. Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Nu söker vi dig som vill ta en central roll i en dynamisk inköpsorganisation där affärsnära arbete, samarbete och leveransprecision är avgörande. Som operativ inköpare får du en nyckelposition i att säkerställa att material och tjänster finns på plats i rätt tid - och att projekt och produktion löper enligt plan. Det här är uppdraget för dig som trivs i en miljö med högt tempo, många kontaktytor och tydligt resultatfokus.
Din framtida utmaning
Du blir en del av ett engagerat inköpsteam där operativa och strategiska funktioner arbetar nära varandra. Verksamheten präglas av komplexa flöden och projektbaserat arbete, där inköp spelar en avgörande roll i att möta både produktions- och projektmål.
Som operativ inköpare ansvarar du för att omsätta planerade behov till faktiska leveranser. Rollen innebär tätt samarbete med leverantörer, planeringsavdelningen och flera projektkontor. Du arbetar proaktivt för att säkerställa kvalitet, leveransprecision och kostnadseffektivitet i hela inköpsprocessen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande inköp av material och tjänster utifrån planerade behov
• Beställningar samt uppföljning och bevakning av orderstatus
• Ta fram kostnadsuppskattningar och delta i förhandlingar
• Hantering av leverantörsfakturor
• Löpande återkoppling till kund- och projektansvariga
• Underhålla och utveckla leverantörsrelationer
• Arbeta med flödesoptimering och förbättringsinitiativ
Detta är ett konsultuppdrag via AxÖ Consulting - en möjlighet för dig som vill kliva in i en viktig roll, bidra från dag ett och utvecklas i en organisation med höga ambitioner.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet inom supply chain, inköp eller sourcing, gärna i en operativ roll. Du är strukturerad, ansvarstagande och har en god kommunikativ förmåga. Vidare trivs du med att arbeta i ett högt tempo där du behöver vara flexibel och snabbt kunna prioritera om när förutsättningarna förändras.
Du har förståelse för hur inköp påverkar hela värdekedjan och är van vid att arbeta självständigt för att säkerställa leveranser enligt plan. Att samarbeta med olika funktioner och bygga goda relationer, både internt och externt, är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
