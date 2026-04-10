Operativ Inköpare - konsultuppdrag hos Epiroc
2026-04-10
Vill du arbeta i en dynamisk och global miljö där du får ta stort ansvar och bidra till en effektiv leveranskedja? Jefferson Wells söker nu en operativ inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos Epiroc i Örebro.
Om uppdraget
Inom Supply Chain Management står Epiroc inför en hög efterfrågan på sina produkter globalt. I rollen som operativ inköpare får du en nyckelposition där du bidrar till att säkerställa hög materialtillgänglighet samtidigt som kapitalbindningen hålls på en effektiv nivå.
Uppdraget innebär att arbeta både operativt och analytiskt, med fokus på att skapa en välfungerande leveranskedja i en komplex och föränderlig miljö.
Som operativ inköpare kommer du att:
Säkerställa materialtillgänglighet till produktion genom behovsanalyser
Lägga order och ha löpande kontakt med leverantörer
Följa upp och bevaka leveranser samt prioritera inleveranser
Genomföra materialanalyser utifrån förändringar i efterfrågan
Samarbeta nära med produktion, planering och strategiskt inköp
Arbeta i system som M3, Power BI och Office 365Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av operativt inköp
Goda kunskaper i M3, Power BI och Office 365
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin samt kunskap inom LEAN och förbättringsarbete.
Som person är du strukturerad, analytisk och har en stark samarbetsförmåga. Du trivs i ett högt tempo, tar egna initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är kommunikativ och förstår vikten av att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.
Om Jefferson Wells
Som konsult hos Jefferson Wells får du möjlighet att utvecklas i spännande uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och ett nära samarbete med din konsultchef.
Övrig information
Placeringsort: Örebro
Omfattning: Heltid
Uppdragstid: 12 månader
Start: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Malin Löf malin.lof@jeffersonwells.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Malin Löf malin.lof@jeffersonwells.se +46720854475
9848594